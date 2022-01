‘Barcelona ontving nog geen antwoord en stelt Dembélé hard ultimatum’

Maandag, 17 januari 2022 om 10:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:39

Barcelona heeft Ousmane Dembélé 48 uur gegeven om op het hernieuwde contractvoorstel van de club in te gaan, zo weet Mundo Deportivo. Als de aanvaller of zijn zaakwaarnemer daar niet op ingaat, zullen de Catalanen meewerken aan een vertrek. Mundo Deportivo staat met het bericht lijnrecht tegenover Gerard Romero, die afgelopen zondag meldde dat Dembélé al lang en breed beslist had over zijn toekomst.

Bronnen binnen Barcelona vertelden de Spaanse sportkrant dat er nog geen formele reactie is geweest op het hernieuwde contractvoorstel, van zowel Dembélé zelf als zijn zaakwaarnemer Moussa Sissoko. Wat het antwoord daar ook op is maakt niet uit, zolang de reactie niet binnen 48 uur verschijnt. Bij negatieve respons wil Barcelona een winters vertrek van Dembélé forceren. De aanvaller verdient circa tien miljoen bruto bij de club, wat flink wat ruimte in het salarishuis vrij zou maken. Barcelona zou onder meer een speelverbod voor het komende halfjaar als troef willen inzetten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Romero meldde zondag juist dat Dembélé zijn beslissing al heeft genomen over de toekomst. De vleugelaanvaller zou de club in de zomer transfervrij willen verlaten en een winters vertrek niet zien zitten. Volgens de doorgaans betrouwbare Romero gaat Barcelona ook geen pogingen meer ondernemen om Dembélé alsnog ervan te overtuigen om het huidige contractvoorstel te ondertekenen, ook al ligt de aanvaller vanwege zijn aanstaande transfervrije status goed in de markt. De journalist verzekert dat de clubleiding het voorstel formeel gaat intrekken én de transferclausule van vierhonderd miljoen euro per direct gaat verlagen naar een nog onbekend bedrag.

Dembélé wil alleen een nieuw contract tot medio 2027 ondertekenen als daar in totaal tweehonderd miljoen euro bruto tegenover staat. Een bedrag dat de sowieso financieel geplaagde club zich absoluut niet kan veroorloven. De Fransman vraagt echter ook om een eenmalige commissie van twintig miljoen euro en zijn management vraagt om een identieke vergoeding. Dembélé is volgens Romero van mening dat hij tot ‘de elite van de voetballerij’ behoort en dat een dergelijk contract bij zijn status past. Voor Barcelona is het financieel echter niet op te brengen, afgezien van het feit dat de club een andere mening is toegedaan.

Barcelona betaalde in de zomer van 2017 liefst 105 miljoen euro aan Borussia Dortmund voor Dembélé. Daar kwamen nog eens 40 miljoen euro aan eventuele bonussen voor de Duitse club bovenop. Een bijzonder lucratieve overeenkomst voor Dortmund, daar de club een jaar eerder vijf miljoen euro aan Stade Rennes had betaald. De 24-jarige Fransman kon mede door blessureleed nimmer aan de torenhoge verwachtingen voldoen. Na bijna vijf seizoenen staat de teller op slechts 129 wedstrijden en 31 doelpunten.