Erik ten Hag en Valentijn Driessen voeren felle discussie op persconferentie

Zondag, 16 januari 2022 om 19:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:23

Erik ten Hag en Valentijn Driessen zijn het zondagmiddag na afloop van FC Utrecht - Ajax (0-3) niet helemaal eens over de manier waarop Ajax het veelbesproken trainingskamp heeft aangepakt. Ajax besloot vroegtijdig terug te keren naar Nederland nadat enkele spelers besmet waren met het coronavirus. De Amsterdammers negeerden bij de terugvlucht de coronaregels, door het positief geteste viertal in een apart vliegtuig terug te laten vliegen. Dat kwam de Ajacieden onder meer op kritiek te staan van Hugo de Jonge. Ten Hag laat aan Driessen weten de ontstane ophef niet te begrijpen.

“Je kunt je inderdaad afvragen of we weg hadden moeten gaan, maar dat is ook een beetje de koe in de kont kijken”, zegt Ten Hag op de persconferentie na afloop van het gewonnen duel met FC Utrecht. “Wie weet wat omikron voor invloed zou hebben? Achteraf weten we het allemaal. We hebben heel zorgvuldig en professioneel gehandeld door bijvoorbeeld te testen, terwijl dat volgens de regels helemaal niet hoefde.”

“Daar kwamen wel een aantal zaken aan het licht en daarop moesten we anticiperen”, vervolgt Ten Hag. "Dat hebben we denk ik op een uiterst zorgvuldige manier gedaan om zo het risico op besmettingen binnen de ploeg en de maatschappij niet plaats te laten vinden. Je ziet wat het effect is, onze spelers zijn fit en gelukkig niet besmet. Mede daardoor konden we vandaag ook het resultaat boeken dat we graag wilden en daarmee hebben we dus ook de maatschappij beschermt.”

Driessen maakt uit de reactie van Ten Hag op dat hij het niet eens is met de ophef die is ontstaan over de beslissing van Ajax om de vier positief geteste spelers terug te laten keren naar Nederland. “Ik ben het niet eens met die verontwaardiging”, zo bevestigt de oefenmeester van Ajax. “Regels voor een maatschappij die kunnen natuurlijk niet altijd hetzelfde zijn als topsport. Tuurlijk, wij beseffen dat we ons als topsporters langs de lijntjes begeven en op de grenzen, maar we hebben geen grote risico’s genomen of iets gedaan wat een groot risico voor de samenleving zou zijn.”

“Zeg jij nu dat de regels die in de maatschappij gelden niet altijd gelden in de topsport, dat meen je toch niet?”, reageert Driessen verontwaardigd. “Zo interpreteer jij dat”, laat Ten Hag vervolgens weten. “Maar goed, wij hebben getest, terwijl dat helemaal niet eens noodzakelijk was.” Ten Hag en Driessen worden het uiteindelijk niet eens over de manier hoe Ajax met de corona-uitbraak is omgegaan. De handelwijze van de Amsterdammers leidde tot een storm aan kritiek, onder meer van De Jonge, voormalig demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“Overal geldt dat iedereen zich moet houden aan de regels die een land stelt”, zo reageerde De Jonge in gesprek met De Telegraaf op de coronarel rond Ajax. “Sporters zijn niet uitgesteld van wet- en regelgeving, sporters staan niet boven de wet. Dus het betekent dat je in quarantaine moet als je besmet bent. En niet vliegen, zo zijn de regels. Ajax is daarop aangesproken, iedereen moet zich aan de regels houden. Ja, ik heb contact opgenomen met Ajax. Wat ik daarbij gezegd heb, laat ik tussen ons. Het is belangrijk dat de regels goed worden nageleefd en dat positief getesten de afgesproken periode van zelfisolatie doorlopen."