Feyenoord en Bazoer bereiken mondeling akkoord; zaakwaarnemer ontkent

Donderdag, 13 januari 2022 om 06:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:29

Niets lijkt een overgang van Riechedly Bazoer naar Feyenoord nog in de weg te staan. De verdediger annex middenvelder van Vitesse heeft een mondeling akkoord bereikt over een meerjarig contract, weet het aan Feyenoord Transfermarkt gelieerde 1908.nl woensdagavond laat te melden. Het is nu aan de clubs om tot de juiste transfersom te komen. Vitesse heeft laten weten dat het drie miljoen euro verlangt voor Bazoer. Zaakwaarnemer en broer Irchandly Bazoer laat tegenover De Telegraaf weten dat er van een mondeling akkoord nog geen sprake is.

Feyenoord lijkt zich niet net als bij Joey Veerman het kaas van het brood te willen laten eten en zette eind vorige week alles op alles om Bazoer in te lijven. De zesvoudig international van het Nederlands elftal beschikt komende zomer over een transfervrije status, maar in Rotterdam zijn ze direct gebaat bij zijn komst. Woensdag werd bekend dat Vitesse drie miljoen euro vraagt voor een winters vertrek van Bazoer, waarna Feyenoord Transfermarkt onthulde dat Feyenoord slechts de helft wilde betalen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is niet waarschijnlijk dat de deal nog voor het weekend beklonken wordt, daar Feyenoord en Vitesse het tegen elkaar opnemen in De Kuip. Vitesse zal er alles aan willen doen om Bazoer nog binnen te lijnen te krijgen bij de Arnhemmers zaterdagavond. Lange tijd werd gesteld dat Vitesse er helemaal niets voor voelde om Bazoer vroegtijdig te laten gaan, daar de club dit seizoen nog op drie fronten meestrijdt. De Gelderlander wist te melden dat het sportieve belang boven het financiële belang gold, waarmee de club enkele miljoenen op de koop toe zou nemen. Nu komt het dus alsnog tot een transfer.

Bazoer liet de Eredivisie in 2017 achter zich voor de Bundesliga en vertrok naar VfL Wolfsburg. Daar kwam hij in twee jaar tijd niet verder dan 25 wedstrijden. De Duitse club verhuurde Bazoer aan FC Porto en FC Utrecht, voordat hij in 2019 met een driejarig contract definitief terugkeerde in Nederland bij Vitesse. "Bazoer zit zo weer bij het Nederlands elftal als het allemaal op de rit staat. Deze jongen kan aan de bal zo goed voetballen", aldus Dick Advocaat in een interview met het Algemeen Dagblad woensdag. "Hij is een jongen met extra kwaliteit, dat blijf ik zeggen."

Zaakwaarnemer en broer Irchandly Bazoer laat tegenover De Telegraaf weten dat er van een mondeling akkoord nog geen sprake is. "Er is geen akkoord tussen Feyenoord en Riechedly Bazoer. Er is al veel gezegd en geschreven, maar dit is echt onzin. Het is algemeen bekend dat hij na een goede periode bij Vitesse graag een stap wil maken. Maar of dit in de winter gebeurt, hangt af van veel aspecten. Hij is gelukkig bij Vitesse. Ik probeer alles zoveel mogelijk bij hem weg te houden. Hij moet zich focussen op Vitesse. Ik heb met hem afgesproken dat hij zich er niet mee hoeft bezig te houden, zolang hij van mij niks hoort."