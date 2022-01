‘Een rentree van Koeman bij Oranje zou na het WK een logische keuze zijn’

Woensdag, 12 januari 2022 om 10:47 • Laatste update: 10:57

Nu bekend is dat Louis van Gaal na het WK in Qatar volgend jaar zijn taken neerlegt als bondscoach van het Nederlands elftal, kan het speculeren over zijn opvolging beginnen. De voorbije weken is de naam van Ronald Koeman al veelvuldig naar voren geschoven. De voormalig bondscoach van Oranje zit sinds zijn ontslag als trainer van Barcelona zonder werkgever. Rob Jansen, zaakwaarnemer van Koeman, noemt een eventuele terugkeer van zijn cliënt bij het Nederlands elftal een 'logische keuze'.

"Dat hebben we nog niet besproken. Bovendien is dat aan de KNVB, zij gaan daarover", vertelt Jansen in gesprek met Voetbal International als hem wordt gevraagd naar een mogelijk bondscoachschap van Koeman. "Maar vanuit mijn persoonlijke perspectief zeg ik: een rentree van Ronald bij Oranje zou na het WK een logische keuze zijn. Hij heeft bewezen een goede bondscoach te zijn, de spelers waren tevreden, de bond was tevreden en Ronald zelf ook. Maar nogmaals: ik zeg dit op eigen titel, er is hierover geen enkel contact geweest."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jansen zag hoe Koeman eind oktober door de clubleiding van Barcelona op straat werd gezet. De belangenbehartiger noemt de opkomst en ondergang van de trainer 'ontzettend interessant en spannend'. "Vakgewijs bedoel ik dat. In dit soort zaken is het belangrijk dat je het spel als agent met je verstand speelt. Het is een intens schaakspel, waarin je voortdurend moet schakelen en vooruitdenken. Voor Ronald en zijn gezin was het ook nog eens heel emotioneel. Het was zijn droomklus. En de afloop was allesbehalve een droom. Ronald zie ik niet tussentijds instappen bij een club, dus dan hebben we het over volgend seizoen."

Volgens Jansen is het nooit een optie geweest dat Koeman zelf de handdoek in de ring zou gooien bij Barça. "Toen Ronald bij Barcelona begon, wisten we dat het een ontzettend moeilijke klus zou worden. Dat geldt voor elke topfunctie bij een topclub. Moet je dan nee zeggen omdat het na een jaar weleens mis zou kunnen gaan? Natuurlijk niet. Je gaat. En als je daarna tegenslagen ondervindt, recht je de rug en ga je verder. We zijn geen watjes. Maar goed, we kunnen inmiddels constateren dat de situatie van Barcelona niet aan Ronald lag. Want sinds zijn vertrek is er helemaal niets verbeterd bij de club. Sportief niet, commercieel niet, op geen enkel vlak. En dat verbaast me helemaal niks."

Dat Barcelona er ondanks alle tegenslagen toch in slaat om zich te mengen op de transfermarkt, gaat er bij Jansen slecht in. "Dat is de voetballerij in een notendop. Het is compleet absurd dat Barcelona gewoon weer miljoenenaankopen doet. Hoe ze dat precies voor elkaar krijgen, dat weet ik niet. Maar ik weet wél dat de Spaanse voetbalbond en de UEFA horen in te grijpen. Maar iedereen dekt elkaar. Zodat Barcelona kan blijven meedoen met de grote jongens. Ook de verkopende clubs zouden bestraft moeten worden. Die werken eraan mee en houden het in stand. Maar die denken: wat kan mij het schelen? Hier met dat geld, toedeledoki. Iedereen doet maar wat en ze komen ermee weg."