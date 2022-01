Ihattaren hard op weg naar FC Utrecht voor lange verhuurperiode

Dinsdag, 11 januari 2022 om 21:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:52

Mohamed Ihattaren is hard op weg naar FC Utrecht, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdagavond. Volgens de krant voert de nummer zeven van de Eredivisie vergevorderde gesprekken met Juventus over een verhuurperiode van anderhalf jaar. Ihattaren werd in de eerste seizoenshelft gestald bij Sampdoria, maar kwam voor die club nooit in actie.

Ihattaren was de afgelopen tijd al in Utrecht aan de slag met een personal trainer. De plaatselijke FC houdt zijn situatie al geruime tijd in de gaten en wil nu toeslaan. De club biedt Ihattaren de kans om dicht bij zijn familie te zijn: de jongeling is zelf afkomstig uit Utrecht. Hij koestert goede herinneringen aan de club: na het overlijden van zijn vader kreeg hij tijdens FC Utrecht - PSV volop steun van het thuispubliek. Ihattaren speelde in april 2021 namens PSV voor het laatst een wedstrijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorige week schreef De Telegraaf dat Ihattaren mogelijk wordt verhuurd aan een Eredivisie-club. De afgelopen dagen werd in de Italiaanse media met name Utrecht als optie genoemd. Journalist Nicolò Schira sprak dinsdagavond zelfs al van een 'done deal' en zijn tweet wordt nu onderschreven door het Algemeen Dagblad, al spreekt de Nederlandse krant nog niet van een definitief akkoord. De Telegraaf spreekt wel van een 'deal', met het voorbehoud dat 'enkele issues' nog moeten worden opgelost.

Ihattaren maakte afgelopen zomer voor bijna twee miljoen euro de overstap van PSV naar Juventus. De middenvelder had het regelmatig met PSV-trainer Roger Schmidt aan de stok en werd een aantal keren uit de selectie gezet. Toenmalig zaakwaarnemer Mino Raiola loodste Ihattaren naar Juventus, al achtte die zijn cliënt nog niet rijp voor een stap naar het buitenland. Ihattaren werd direct tot medio 2022 verhuurd aan Sampdoria, waar hij slechts één keer tot de wedstrijdselectie behoorde. Ineens bleef Ihattaren weg van de trainingen, waarna bekend werd dat hij 'ongelukkig zou zijn' in Italië. Niet veel later dook de creatieveling op in Utrecht met een personal trainer, waar Ihattaren nu dus zijn carrière vervolgt.