Arsenal wordt slachtoffer van grote stunt in FA Cup

Zondag, 9 januari 2022 om 20:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:12

Arsenal is zondagavond uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup. Op bezoek bij Nottingham Forest beten de Londenaren zich stuk op de vijandige defensie: 1-0. Lewis Grabban verzorgde in de 83ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. In de vierde bekerronde zal Nottingham, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Championship, aantreden tegen Leicester City.

Arsenal stond aan de aftrap in een volledig effen wit shirt, dat gedragen werd om aandacht te vragen voor de criminaliteit met messen in Londen. De gedragen ‘No More Red-shirts’ worden uiteindelijk uitgereikt aan ‘individuen die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij’. Verder moest manager Mikel Arteta het stellen zonder een groot aantal namen. Met name vanwege coronabesmettingen, blessures en de Afrika Cup stond er een elftal op het veld dat op acht plekken gewijzigd was ten opzichte van het verloren Premier League-duel met Manchester City (1-2).

In het eerste bedrijf was Arsenal de bovenliggende partij en men hoefde geen enkele tegenstoot van Nottingham te incasseren. Met name Bukayo Saka zorgde veelvuldig voor gevaar met drie cruciale ballen, twee voorzetten en een aantal gewonnen duels, maar zijn ploeggenoten verzuimden het voorbereidende werk van de rechtsvoor het gewenste vervolg te geven. Het was voor de neutrale kijker geen wedstrijd die de schoonheidsprijs verdiende, al werd het duel na rust interessanter.

Nottingham ging zich nadrukkelijker met het aanvalsspel bemoeien, terwijl ook Arsenal via Edward Nketiah dicht bij de openingstreffer kwam. Uiteindelijk bleek de thuisploeg de langste adem te hebben, want in de 83ste speelminuut viel de 1-0. Ryan Yates kwam aan de rechterkant van het veld in balbezit. De middenvelder had vervolgens een perfecte voorzet in huis voor Grabban, die op de rand van het vijfmetergebied de bal binnengleed. De bezoekers probeerden nadien nog een doorbraak te forceren; een nederlaag kon echter niet meer worden voorkomen.