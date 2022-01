FC Volendam doet uitstekende zaken dankzij 20ste treffer Robert Mühren

Zondag, 9 januari 2022 om 14:08 • Rian Rosendaal

FC Volendam heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper toonde veerkracht en wist Telstar met 2-1 te verslaan op eigen veld. Robert Mühren tekende in de slotfase van de eerste helft voor de winnende treffer van Volendam, dat nu zes punten (48 om 42) voorsprong heeft op nummer twee Excelsior. De club uit Rotterdam kwam zondag niet in actie tegen ADO Den Haag vanwege verschillende coronabesmettingen in de selectie.

De start van Volendam was allesbehalve voortvarend, want Telstar kwam al in de zesde minuut aan de leiding in het vissersdorp. Glynor Plet stond helemaal vrij bij een hoekschop van de bezoekers uit Velsen-Zuid en de boomlange spits maakte al koppend dan ook geen fout: 0-1. Telstar was ook duidelijk de bovenliggende partij in de beginfase in Volendam. Een inzet van de trefzekere Plet werd geblokt en kort daarna zag Rashaan Fernandes een knal van afstand op de lat belanden. Volendam probeerde zich te herpakken en een fraaie omhaal van Gaetano Oristanio werd fraai uit de bovenhoek geplukt door de alerte doelman Ronald Koeman junior.

Volendam kroop gaandeweg de eerste helft steeds meer uit zijn schulp en de druk resulteerde na een halfuur spelen in de gelijkmaker. De mee opgekomen centrumverdediger Mike Eerdhuijzen kopte raak uit een afgemeten hoekschop: 1-1. Voor de lijstaanvoerder was dat het sein om de druk op de defensie van Telstar te verhogen. Mühren pakte de bal af, dribbelde het strafschopgebied in, kapte een verdediger uit en schoot de bal vervolgens door de benen van Koeman junior: 2-1. Binnen zes minuten was de situatie in Volendam helemaal omgedraaid in het voordeel van de thuisspelende formatie. Mühren, die voor het duel het Bronzen Schild kreeg uitgereikt als beste speler van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie, staat nu op twintig treffers. Alleen Thijs Dallinga (25) van Excelsior wist nog vaker te scoren.

Na rust vielen er geen doelpunten meer in Volendam, dat dus drie zeer belangrijke punten bijschrijft in de race om het kampioenschap. Oristanio zag een hard schot net naast gaan en een de andere kant hield de alerte Denso Kasius Plet van scoren af met nog een kwartier op de klok. De bij Volendam teruggekeerde Francesco Antonucci ging kort voor tijd met drie ploeggenoten op het doel van Telstar af. De van Feyenoord gehuurde spelmaker legde de bal breed, maar Mühren kon er niet bij. Volendam overleefde de vier minuten blessuretijd en stapte als winnaar van het veld in de vermakelijke derby met Telstar.

Robert Mühren kreeg voorafgaand aan de derby het Bronzen Schild uitgereikt.