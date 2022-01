Tuchtcommissie straft AS Roma na discriminerend gezang richting Zlatan

AS Roma en Juventus zijn gestraft door de tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond. Beide clubs moeten een geldboete betalen. De Romeinen vanwege beledigende teksten van supporters aan het adres van Zlatan Ibrahimovic, terwijl fans van la Vecchia Signora spreekkoren lieten horen tijdens het Serie A-duel met Napoli (1-1).

De fans van Roma noemden Zlatan Ibrahimovic afgelopen donderdag herhaaldelijk een zigeuner en maakten andere beledigende opmerkingen tijdens de 3-1 nederlaag tegen AC Milan. Volgens DAZN, de uitzendgemachtigde streamingdienst van de Serie A, vond het incident plaats in de tweede helft van de wedstrijd tussen Milan en Roma. Mourinho hoorde de tekst van het lied, liep richting het uitvak en gebaarde dat de fans moesten stoppen met zingen, wat meteen gebeurde.

Het kwaad was echter al geschied, want de tuchtcommissie heeft i Giallorossi nu bestraft met een boete van 25.000 euro. 15.000 euro vanwege de beledigende spreekkoren en 10.000 euro vanwege het gooien van voorwerpen naar de vakken met supporters van Milan. Ibrahimovic kwam in minuut 77 binnen de lijnen bij Milan en werd meteen doelwit van discriminerende spreekkoren vanuit het uitvak. De Zweedse aanvaller werd tijdens de uitwedstrijd tegen Roma op 31 oktober (1-2 zege) ook al uitgemaakt voor zigeuner.

Juventus kreeg ook een boete van 10.000 euro nadat enkele supporters beledigende spreekkoren lieten horen tegen Napoli tijdens het 1-1 gelijkspel in Turijn van afgelopen donderdag. Daarnaast is

Massimiliano Allegri voor één wedstrijd geschorst vanwege beledigingen aan het adres van scheidsrechter Simone Sozza. Tot slot kreeg ook Lazio een boete van 2.000 euro opgelegd nadat er een rookbom op het veld was gegooid tijdens het 3-3 gelijkspel met Empoli in het Stadio Olimpico.