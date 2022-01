Harde kern Willem II wacht spelersgroep op en eist gesprek

Zaterdag, 8 januari 2022 om 12:18 • Laatste update: 12:27

De selectie van Willem II is zaterdagochtend opgewacht door zo'n honderd supporters. De fans zijn ontevreden over de huidige prestaties en eisten een gesprek, zo valt te lezen op het Instagramaccount van Tilburg Tifoso, een fanatieke supportersgroep. Vorige week zouden de supporters een gesprek hebben met technisch directeur Joris Mathijsen, maar die ontmoeting werd op het laatste moment geannuleerd. Het is niet bekend of de technisch directeur nu wel gesproken heeft.

"Zaterdagochtend is de spelersgroep van Willem II aangesproken door zo'n honderd man van de hardekern van Willem II", valt te lezen op de Instgrampagina van de harde kern. "Hierbij zijn de zorgen van de supporters uitgesproken en nu is het aan de spelers om te laten zien dat het beter moet." Op de foto is een deel van de spelersgroep van Willem II te zien. Ook is te zien hoe hoofdtrainer Fred Grim de supporters toespreekt. Het is niet bekend of Mathijsen bij het gesprek aanwezig was.

De technisch directeur zou op 2 januari een gesprek hebben met een deel van de bezorgde Willem II-aanhang, maar die ontmoeting werd op het laatste moment geannuleerd door de supporters. De club besloot enkele fans met een stadionverbod niet toe te laten tot de gesprekstafel, waarop de groep besloot om niet te komen. "Wij vinden het niet gepast dat Willem II in deze situatie beslist wie er vanuit de supporters wel en niet aan tafel zitten bij dit gesprek." De supporters wilden van Mathijsen horen hoe het verder moet, nu de club in een neerwaartse spiraal zit en is afgezakt naar de veertiende plek op de ranglijst. De Tilburgers verloren de laatste negen wedstrijden.

Na afloop van de 0-1 nederlaag tegen NEC plaatste Stichting KingZine een open brief op supporterswebsite Tilbo.com. Volgens de fans stroken de daden van de technisch directeur niet langer met de ambitie van de club om te groeien naar het linkerrijtje. "Zo was al meerdere seizoenen duidelijk dat er voorgesorteerd moest worden op een vernieuwd centraal duo achterin. Daarop is nauwelijks actie ondernomen. Ook het vertrek van creatieve spelers als Pavlidis en Tresor (ook al was dat lang niet altijd dé publiekslieveling) is vrijwel niet opgevangen", luidde de conclusie.

In de brief wordt gesteld dat Mathijsen ook goede aankopen heeft verricht. "Toch zijn er ook momenten van spanning geweest. Momenten waarop we als supporters gemeend hebben te moeten ingrijpen omdat we niet het vertrouwen hadden dat jij en de rest van de directie op dat moment de ernst van de situatie inzagen. Bijvoorbeeld rondom de situatie met trainer Erwin van de Looij in 2018. Of de situatie vorig seizoen. Door ingrijpen van de supporters is onze club beide keren ternauwernood behoed voor degradatie."