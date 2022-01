Flinke meevallers voor Barcelona: onder meer Memphis Depay keert terug

Vrijdag, 7 januari 2022 om 19:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:29

Memphis Depay maakt zaterdag zijn rentree in de selectie van Barcelona voor de uitwedstrijd tegen Granada. De aanvaller stond een kleine maand aan de kant. In december liep hij een hamstringblessure op tijdens het Champions League-duel met Bayern München (3-0 verlies). De ziekenboeg bij Barça stroomt steeds verder leeg. Sergiño Dest is een van de vier spelers die terugkeert na een negatieve coronatest.

Voor Xavi was het de afgelopen week tijdens het LaLiga-duel met Real Mallorca (0-1 winst) en de bekerwedstrijd tegen het Andalusische Linares (1-2 winst) behelpen. Barcelona kampte de afgelopen weken met een flink aantal coronabesmettingen in de selectie, waardoor de trainer genoodzaakt was om de gehavende selectie aan te vullen met de nodige spelers van het beloftenteam. De terugkeer van Depay komt dan ook gelegen. Naast de aanvaller sluiten ook Dest, Gavi, Ez Abde en Alejandro Baldé aan, nadat het viertal negatief testte na een coronabesmetting.

Ook Ansu Fati is op de weg terug. De negentienjarige aanvaller was bijna een jaar geblesseerd vanwege een slepende knieblessure en keerde op 26 september terug. Na een nieuwe terugslag moest de vleugelspits weer twee wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Fati maakte tegen Dynamo Kiev zijn rentree en zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd (0-1). Tegen Celta de Vigo ging het vervolgens alleen weer in de laatste minuut van de eerste helft mis bij het trekken van een sprint. Xavi neemt geen enkel risico met Fati. Zijn rentree wordt woensdag verwacht, wanneer Barcelona het in de halve finale van de Supercopa opneemt tegen Real Madrid.

Het is ook nog steeds de vraag wanneer Ferran Torres kan worden ingeschreven voor LaLiga. Barcelona hoopte met het lozen van Philippe Coutinho, van wie vrijdag bekend werd dat hij het seizoen op huurbasis bij Aston Villa afmaakt, genoeg geld in het salarishuis vrij te maken. Het lijkt er echter op dat daarmee nog altijd onvoldoende budget gecreëerd wordt en er een extra spelersexit nodig is. Samuel Umtiti zou de voornaamste kandidaat zijn voor een winters vertrek; met name Newcastle United is serieus geïnteresseerd in de stopper, weet Marca.