‘Newcastle moet 48 miljoen neertellen om Nederlandse aanwinst te halen’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 11:46 • Chris Meijer

Newcastle United heeft een verbeterd bod uitgebracht op Sven Botman, zo meldt The Athletic. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder deze week dat Lille OSC een bod van 35 miljoen euro op de 21-jarige Nederlandse centrumverdediger van tafel had geveegd. De regerend kampioen van Frankrijk zou Botman graag tot de zomer willen behouden en het is daarom volgens The Athletic onduidelijk hoe er gereageerd zal worden op het verbeterde bod van Newcastle, dat Botman nu bovenaan het verlanglijstje heeft staan in de zoektocht naar verdedigende versterkingen.

Met Kieran Trippier presenteerde Newcastle vrijdag de eerste aanwinst sinds de overname door een steenrijk Saudisch investeringsfonds. De Engelse vleugelverdediger kostte the Magpies naar verluidt slechts veertien miljoen euro, maar voor Botman moet aanmerkelijk dieper in de buidel worden getast. Lille raakt Botman liever niet kwijt tijdens de winterse transferwindow. Les Dogues - momenteel de nummer acht van de Ligue 1 - moeten na de winterstop in de achtervolging om zich te kunnen plaatsen voor Europees voetbal.

Bovendien staat Lille in de achtste finale van de Champions League, waarin Chelsea de tegenstander is. Lille denkt dat zich aan het einde van het seizoen meer gegadigden voor Botman - wiens contract nog loopt tot medio 2025 - zullen melden. Tegelijkertijd is de Franse club door zijn financiële situatie wel genoodzaakt om Botman te verkopen als er een ‘exceptioneel bod’ binnenkomt. The Athletic schrijft dat Newcastle daarvoor een bedrag van 48 miljoen euro moet neertellen. Het is onduidelijk hoe hoog het verbeterde bod van the Magpies is.

Botman zou zelf wel oren hebben naar een overstap naar Newcastle, momenteel met elf punten uit negentien duels voorlaatste in de Premier League. Overigens meldde het Italiaanse La Repubblica donderdag iets anders, namelijk dat de voorkeur van Botman zou liggen bij een overstap naar AC Milan. I Rossoneri zijn ook nadrukkelijk geïnteresseerd en die geruchten werden nog eens aangewakkerd door Paolo Maldini, die zich lovend uitsprak over de international van Jong Oranje.

“Botman is een hele goede speler. Hij speelt echter bij Lille en staat daar tot 2025 onder contract. Hij is natuurlijk niet de enige goede verdediger, maar vanwege de blessure van Simon Kjaer hebben we echt iemand nodig. Of het nou op huurbasis is voor de komende zes maanden of een langetermijnaankoop, dat zien we later wel”, sprak Maldini tegenover DAZN. Het ligt om dit moment echter niet voor de hand dat AC Milan de forse door Lille gevraagde transfersom kan ophoesten.