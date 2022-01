Hakim Ziyech: ‘Op dit moment kan het me niks schelen, eerlijk gezegd’

Donderdag, 6 januari 2022 om 07:54 • Chris Meijer

Hakim Ziyech zegt er niet rouwig om te zijn dat hij geen deel uitmaakt van de Marokkaanse selectie voor de Afrika Cup, die deze week van start gaat in Kameroen. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler ligt al een tijdje overhoop met bondscoach Vahid Halilhodzic en wordt daardoor al sinds juni van het vorige kalenderjaar niet meer opgeroepen. Zodoende is hij ook geen onderdeel van de selectie van Marokko voor de Afrika Cup.

“Het is altijd belangrijk om een clean sheet te houden en vaker te scoren dan de tegenstander. Het is een goede manier om dit tweeluik te beginnen, al weten we dat het nog niet voorbij is”, begint Ziyech in een interview met beIN Sports. Hij liet woensdagavond een uitstekende indruk achter tijdens de heenwedstrijd van de halve finale van de EFL Cup tegen Tottenham Hotspur, die Chelsea met 2-0 won. Ziyech krijgt de vraag of dat prettig is, gezien het feit dat hij niet is opgeroepen voor de Afrika Cup.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik doe mijn werk en probeer zo goed mogelijk te presteren. Al het andere dat rondgaat buiten het voetbal is op dit moment niet belangrijk. Op dit moment kan het me niks schelen, eerlijk gezegd”, reageert Ziyech, die tevens gevraagd werd naar de rel rond Romelu Lukaku. “Hij heeft dat interview gegeven en het is beter om het daar bij te laten. Als ploeggenoten moeten we hem steunen, hij hoort bij ons. We moeten hem blijven pushen. Laten we het achter ons laten en naar de dingen kijken die nog komen gaan.”

Engelse pers ziet Ziyech excelleren in ‘vreemde rol’ en met ‘outrageous’ pass

De Engelse pers was lovend over het optreden van Hakim Ziyech tegen Tottenham Hotspur. Lees artikel

Chelsea-manager Thomas Tuchel liet Lukaku afgelopen zondag na zijn kritische interview met Sky Italia buiten de selectie voor de topper tegen Liverpool. De kou is de afgelopen dagen uit de lucht gehaald, waardoor de spits tegen Tottenham weer aan de aftrap stond. “Ik ben blij met zijn optreden”, reageert Tuchel na afloop. “Hij was sterk, betrokken bij het spel en liet zich ook in defensief opzicht zien. Hij was altijd gevaarlijk en gebruikte zijn lichaam.”

“Ik had verwacht dat Romelu wel met de druk kon omgaan. Hij leek relaxed nadat we gesproken hadden. Ik dacht wel dat hij relaxed genoeg zou zijn om zo’n prestatie af te leveren”, stelt Tuchel. Hij was ook te spreken over het optreden van Chelsea tegen Tottenham. “Het was niet eerlijk om uit het niets veel te vragen van Hakim Ziyech, Saúl en Malang Sarr. Maar zij speelden buitengewoon. Dat maakt ons blij, want het was een verdiende overwinning tegen een sterke tegenstander.”