Engelse pers ziet Ziyech excelleren in ‘vreemde rol’ en met ‘outrageous’ pass

Donderdag, 6 januari 2022 om 06:58 • Chris Meijer • Laatste update: 07:13

Hakim Ziyech had woensdagavond na drie wedstrijden weer een basisplaats bij Chelsea en liet een uitstekende indruk achter. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler speelde 79 minuten mee in de heenwedstrijd van de halve finale van de EFL Cup tegen Tottenham Hotspur, die met 2-0 gewonnen werd. De Engelse pers is uitermate te spreken over het optreden van Ziyech tegen the Spurs.

“Hij had op papier een wat vreemde positie, als rechterwingback. Maar dat vulde hij goed in: hij kwam verschillende keren naar binnen en was dreigend met zijn schoten. Zijn vrije trap leidde tot de tweede goal van Chelsea”, zo wijst de Daily Telegraph op het eigen doelpunt van Ben Davies na 34 minuten. De krant beoordeelt het optreden van Ziyech met een 9, terwijl de overige Engelse media hem na het duel met Tottenham een 8 toekennen.

Perfect op maat ?? Hakim Ziyech mocht weer eens in de basis starten tijdens de Carabao Cup ontmoeting met Tottenham Hotspur en strooide zo nu en dan weer eens met een heerlijke pass ?? Timo Werner wist zijn bal alleen niet te benutten ??#ZiggoSport #CarabaoCup #CHETOT pic.twitter.com/2AdTE57mrU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 6, 2022

“Ziyech was meer een aanvallende middenvelder dan een rechterwingback, maar ook in defensief opzicht was hij ijverig. Tegelijkertijd was hij nog steeds om naar binnen te komen, te schieten en aan de bal een belangrijke rol te spelen. Hij liet in de tweede helft een goede kans liggen, maar gaf ook enkele fantastische passes en een geweldige steekbal op Werner”, wijst The Independent op een pass van Ziyech richting Timo Werner met 65 minuten op de klok. De Duitse spits faalde echter oog in oog met doelman Hugo Lloris.

“Zijn vrije trap bezorgde Chelsea het tweede doelpunt, al werd de bal niet binnengewerkt door iemand met een blauw shirt. Hij had ook een assist moeten hebben toen Lukaku naast schoot. En zijn pass richting Werner was outrageous, die had een betere afwerking verdiend”, concludeert de London Evening Standard. Football London schrijft: “Ziyech kon in de eerste helft niet in de wedstrijd komen, maar zijn vrije trap leidde tot een komische eigen goal. Hij werd beter en beter gedurende de wedstrijd en gaf een waanzinnige pass op Werner, die had moeten worden afgewerkt.”

Ook The Sun zag een ‘verrukkelijke’ pass op Werner. “Hij baarde Tottenham constant zorgen”, stelt de boulevardkrant. Ziyech werd ook door Sky Sports gekozen tot man van de wedstrijd en mocht daarom voor de camera verschijnen. “We vergeten om de wedstrijd af te maken, ondanks dat we veel kansen hadden”, geeft Ziyech te kennen. “We hebben een goede prestaties geleverd: een sterke eerste helft en na rust ging het wat meer op en neer. Maar we hebben gedaan moeten doen wat we moesten doen. We hebben ze onder druk gezet en weinig tijd en ruimte gegeven, vooral in de eerste helft. In de tweede helft hadden we de wedstrijd op slot kunnen gooien, maar dat hebben we nagelaten.”