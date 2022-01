Hoe Bayern München zich ontworstelt van de erfenis van Arjen Robben

Leroy Sané werd afgelopen zomer uitgejouwd door de eigen aanhang van Bayern München, maar lijkt dit seizoen aan een ongekende wederopstanding bezig te zijn. De buitenspeler heeft onder Julian Nagelsmann zijn oude vorm hervonden en bewijst waarom der Rekordmeister liefst 49 miljoen euro voor hem neertelde om hem over te nemen van Manchester City. Hoe een kleine omzetting de carrière van Sané redde in Zuid-Duitsland.

Wie in augustus had gezegd dat Sané een van zijn sterkste seizoenen in zijn loopbaan tegemoet zou gaan, zou vermoedelijk voor gek zijn verklaard. De technicus beleefde een dramatische tweede speeldag in de Bundesliga door in de eerste helft van de competitiewedstrijd tegen 1. FC Köln (3-2) liefst elf keer de bal te verspelen. Nagelsmann verloste zijn pupil daarop uit zijn lijden door hem in de rust in de kleedkamer achter te laten. Heel rouwig was Sané daar vermoedelijk niet om, daar hij gedurende de eerste helft veelvuldig werd uitgefloten door de eigen aanhang, die hem op dat moment liever kwijt dan rijk waren.

Nagelsmann besloot Sané in bescherming te nemen en hem halverwege het duel te vervangen door Jamal Musiala, die meteen zijn visitekaartje afgaf en de assist verzorgde op Robert Lewandowski bij de openingstreffer. Musiala leidde daarmee de eerste competitiezege van de recordkampioen in. "Ik heb het gefluit opgemerkt", gaf Nagelsmann na de wedstrijd toe. "Onze fans moeten de spelers steunen. Er is geen speler ter wereld die niet graag een topprestatie neerzet." Alles leek er op dat moment op te wijzen dat Sané opnieuw een kansloos seizoen tegemoet zou gaan, zoals dat een jaar eerder tijdens zijn debuutjaar ook het geval was.

Sinds Sané in 2020 overkwam van Manchester City wist hij maar niet aan de torenhoge verwachtingen te voldoen. De buitenspeler had met 6 doelpunten in 32 Bundesliga-wedstrijden slechts een bescheiden aandeel in de 99 treffers van Bayern in het seizoen 2020/21. Ondanks diverse inspanningen van verschillende mensen binnen de club en bij de nationale ploeg van Duitsland, wist de aanvaller zijn draai maar niet te vinden. Een eerste belangrijke stap in de wederopstanding van Sané leek een positiewijziging. Op de linkerflank toonde hij de dynamiek en dodelijke precisie waar hij om bekend stond onder het bewind van Josep Guardiola. Nagelsmann besloot echter een stap verder te gaan door hem op de nummer 10-positie te posteren.

“Ik ben een trainer die houdt van afwisseling en verlang ook van mijn spelers dat ze op verschillende posities uit de voeten kunnen", zei de Duitse oefenmeester begin september tegen TZ. "Dat geldt ook voor Leroy. Natuurlijk moet je als coach altijd bedenken dat de speler op een positie speelt waar hij zich het prettigs voelt. Zo zal Leroy ook vanaf rechts spelen als ik hem een centrale rol geef. Tegen Hertha zijn we op een gegeven moment overgestapt - en hebben we hem naar de nummer 10-positie verplaatst. Dat is een rol die hem goed ligt. Leroy heeft de kwaliteit om overal op het veld een ondersteunende rol te spelen. En dat is onafhankelijk van de kant of de positie."

De touch map van Leroy Sané onder Julian Nagelsmann.

De fans van Bayern zijn verwend. De verwachtingen in de Allianz Arena zijn torenhoog met de erfenis van Arjen Robben en Franck Ribéry. Karl-Heinz Rummenigge plaatst echter een duidelijke kanttekening als de vergelijking met Robben ter sprake komt. "Arjen wilde ons verlaten, maar we zijn met hem aan de slag gegaan en hebben hem aan zijn contract gehouden", aldus de voormalig CEO van Bayern tegen BILD. "Een jaar later werd hij de matchwinnaar tegen Borussia Dortmund (in de Champions League-finale van 2013, red.). "Sane had een slecht seizoen en een slecht EK, wat natuurlijk niet helpt. Het is aan Nagelsmann om het nu weer op de rails te krijgen."

Nadat Nagelsmann hem in de eerste twee wedstrijden van het seizoen op de rechterflank posteerde, mocht Sané het in de wedstrijd tegen Bremer (0-12 winst) in de strijd om de DFB Pokal vanaf de linkerkant proberen. Oke, Bayern speelde weliswaar tegen amateurs, maar direct werd duidelijk dat Sané zich aan de linkerkant een stuk opgeleefder voelde. Met een doelpunt en twee assists bleek het de wederopstanding van de 25-jarige aanvaller. Toen Sané drie dagen later als invaller ook een assist voor zijn rekening nam in de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC, leek het vertrouwen volledig terug. Een basisplaats tegen RB Leipzig was het logische vervolg.

De touch map van Leroy Sané onder Hansi Flick.

Sané speelde opnieuw van de linkerkant, iets wat onder Flick slechts sporadisch voorkwam. Het betekende de definitieve wederopstanding van Sané, die sindsdien in alle wedstrijden minuten maakte. In de 26 wedstrijden die Sané dit seizoen speelde in alle competities, wist hij 11 keer te scoren en gaf hij 11 assists. Ook scoorde hij 4 keer en gaf hij een assist voor de Duitse nationale ploeg in de WK-kwalificatiewedstrijden tijdens de laatste drie interlandbreaks. De 22 doelpunten waar Sané dit seizoen een bijdrage aan heeft geleverd is nu al een verbetering ten opzichte van vorig seizoen. Bovendien is hij de enige speler bij Bayern die met beide facetten in de dubbele cijfers staat.

Dat Sané in de maanden september, oktober én november door de aanhang van Bayern werd verkozen tot Speler van de Maand, bewijst wel dat hij alle critici de mond heeft gesnoerd. Zelfs tegenstanders beginnen zich lovend uit te laten over de kwaliteiten van de Duitser. "Er zijn veel topspelers in de Bundesliga. Maar de enige die mij echt verbaasde, is Leroy Sané", vertelde Kouadio Koné aan BILD. De verdediger van Borussia Mönchengladbach won weliswaar met 5-0 van Bayern, maar dat weerhield hem er niet van om zijn collega na afloop van de nodige complimenten te voorzien. "Hij kan alles, is razendsnel, technisch sterk. Ik ben echt onder de indruk van hem."

Ook Lothar Matthäus betitelt Sané als beste speler van de eerste seizoenshelft bij Bayern. "De mix van de druk die op die jongen lag, de moeilijke beginfase met het gefluit van de eigen fans en de huidige ontwikkeling is nu al uitstekend", zei hij bij Sky. “Dat is in de eerste plaats aan hem te danken, maar zeker ook aan de aanmoediging, steun en belangrijke gesprekken met zijn trainers Julian Nagelsmann en Hansi Flick. Hij is nu een toppresteerder, loopt voorop en is een van de belangrijkste spelers van Bayern geworden."

Leroy Sané was dit seizoen bij 22 doelpunten betrokken van Bayern München, meer dan welke speler ook.

Vorig seizoen was het Flick die ervoor zorgde dat hij met Sané sprak en eiste dat hij meer arbeid leverde bij balverlies. Sané gaf gehoor aan die woorden van zijn trainer, maar zag het niet direct terug in zijn vorm. Flick en Nagelsmann namen gezamenlijk het besluit om Sané op de linkerkant te posteren, een beslissing die kan worden omschreven als de beste die Nagelsmann heeft genomen sinds zijn komst naar Bayern. Sané blijft zich in defensief opzicht het snot voor de ogen werken, is veel productiever op de linkerflank dan op de rechterflank en is succesvoller met zijn eindpass.

Dat alles blijkt uit statistieken van Opta. Sané overlegt op nagenoeg alle flakken betere cijfers dan vorig seizoen en dat komt vooral doordat hij dit seizoen vaker vanuit de as opereert. Hij schiet vaker, creëert meer kansen uit open spel en komt vaker aan de bal. Dat hij dit seizoen met meer balcontacten minder balverlies lijdt, komt voort uit het feit dat hij meer verantwoordelijkheid heeft. Het verliezen van de bal in de as van het veld brengt meer gevaar met zich mee dan wanneer dit aan de zijkant gebeurt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij minder is daan dribbelen (gemiddeld 5,6 ingezette dribbels per negentig minuten dit seizoen tegenover 5,9 vorig seizoen).

De gemiddelde cijfers per negentig minuten van Leroy Sané bij Bayern München dit seizoen (rechts) en vorig seizoen (links).

In Duitsland is men van mening dat het teleurstellende debuutseizoen van Sané mede te maken heeft met een slepende blessure. De aanvaller was grote delen van het seizoen 2019/20 uitgeschakeld bij Manchester City, wat hem ook parten speelde in München, daar hij in zijn eerste half jaar bij Bayern nooit de volledige negentig minuten speelde. Dat hij dit seizoen zijn vorm weer heeft te pakken, is niet alleen te danken aan het feit dat hij door Nagelsmann aan de linkerkant is gezet. Ook onder Flick verscheen hij zo nu en dan aan de linkerkant, maar dat leidde niet tot dezelfde impact als dit seizoen. Het tactische vernuft van Nagelsmann heeft ervoor gezorgd dat Sané nu een rol als hybride aanvallende middenvelder heeft.

De buitenspeler heeft een vrijbrief om vanaf de linkerkant naar binnen te trekken en rond Lewandowski te zwerven, als Alphonso Davies de linkerkant komt bestrijken. Dit zorgt ervoor dat de verdedigende organisatie bij de tegenstanders van Bayern uit elkaar wordt getrokken en Sané meer ruimte aan de bal geniet. Van Sané wordt nog altijd gedacht dat hij het gevaarlijkst is als hij al dribbelend op zijn tegenstanders af kan komen, waarbij hij zijn technische vaardigheden en handige passeerbeweging gebruikt om een gaatje te creeeren voor zichzelf. Nagelsmann heeft het hoofdpijndossier rond Sané vanaf de eerste dag serieus genomen, door hem continu bij de hand te nemen. Het heeft geresulteerd in een speler die in vijf maanden tijd uitgroeide van pispaaltje tot meest waardevolle bezit van Nagelsmann.