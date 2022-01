Van Bronckhorst wil transfervrije aanvoerder uit Eredivisie plukken

Maandag, 3 januari 2022 om 19:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:24

Giovanni van Bronckhorst heeft zijn oog laten vallen op Danilho Doekhi, zo weet De Gelderlander. De manager van Rangers hoopt de 23-jarige aanvoerder van Vitesse transfervrij naar Schotland te halen. Een transfer in januari behoort ook tot de opties, al wensen de Arnhemmers daarvoor 'de hoofdprijs'.

Doekhi is met zijn naderende transfervrije status een gewilde verdediger in Europa, want ook Dinamo Zagreb en Napoli worden genoemd als belangstellende partijen. Vitesse plukte Doekhi drieënhalf jaar geleden voor 250 duizend euro weg bij Jong Ajax en dat bleek een schot in de roos. De mandekker knokte zich vrijwel direct in de basis en speelde inmiddels 116 officiële wedstrijden voor de Gelderse club, waarin hij 3 goals en 2 assists liet aantekenen.

Bij Vitesse dreigt een exodus, want diverse topspelers beschikken over een aflopend contract. De verwachting is dat naast Doekhi ook Riechedly Bazoer transfervrij zal vertrekken. De 25-jarige centrumverdediger annex middenvelder schermt met interesse van Olympique Marseille. Ook Eli Dasa, een andere belangrijke basisspeler, loopt komende zomer uit zijn contract, maar Vitesse heeft goede hoop dat de 29-jarige Israëliër alsnog verlengt. Daarover lopen al langere tijd onderhandelingen.

Vitesse is nog op drie fronten actief, nadat zowel in het nationale bekertoernooi als de Conference League overwintering werd veiliggesteld. Thomas Letsch houdt zijn selectie daarom zoveel mogelijk intact. Ook Stade Rennes-huurling Yann Gboho en doelman Markus Schubert, die beiden op het tweede plan zijn beland, mogen in principe niet weg. "Ik onderken het belang van de individuele speler, maar heb ook een brede selectie nodig", zegt Letsch. "We zijn op drie fronten actief. We moeten alle posities goed bezet hebben."