Ajax maakt nieuw statement richting Ghana: Kudus mee op trainingskamp

Maandag, 3 januari 2022 om 11:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:46

Mohammed Kudus reist met Ajax mee naar Portugal, waar de Amsterdammers een trainingskamp beleggen. De 21-jarige middenvelder werd twee weken geleden ook opgenomen in de voorselectie van Ghana voor de Afrika Cup, maar kreeg van Ajax geen toestemming om af te reizen voor het Afrikaanse landentoernooi, zo meldde Erik ten Hag eerder. De Afrika Cup begint zondag al, maar Ghana heeft nog geen definitieve selectie vrijgegeven. Kudus verscheen dit seizoen vanwege een enkelblessure en een gebroken rib pas zes keer binnen de lijn.

Op beelden van Ajax op sociale media is te zien dat Kudus het vliegtuig instapt richting Lagos voor het trainingskamp in Portugal. In november brak de middenvelder zijn rib in het WK-kwalificatieduel met Zuid-Afrika (1-0 winst). Sindsdien staat de Ghanees bij Ajax langs de kant. Tijdens de seizoensvoorbereiding liep Kudus ook een enkelblessure op, waardoor hij tijdens de eerste seizoenshelft niet verder kwam dan zes wedstrijden. Het is nog niet duidelijk of de creatieve middenvelder volledig is hersteld en weer volledig kan meetrainen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Kudus is ook Lisandro Martínez mee afgereisd naar Portugal. De Argentijnse verdediger raakte vlak voor de winterstop tijdens De Klassieker geblesseerd aan zijn hamstring. Volgens De Telegraaf is deze blessure erger dan verwacht en is het de vraag of Martínez de wedstrijden tegen FC Utrecht en PSV, op respectievelijk 16 en 23 januari, gaat halen. Sébastien Haller ontbreekt wel op het trainingskamp. De spits neemt met Ivoorkust de komende maand deel aan de Afrika Cup. De verwachting is dat de kersverse aanwinst Brian Brobbey hem tijdens start van de tweede seizoenshelft in de punt van de aanval zal vervangen.

Ajax heeft nog geen officiële spelerslijst voor het trainingskamp vrijgegeven, maar op de beelden van de Amsterdamse club wordt duidelijk dat onder meer de volgende spelers tot de selectie behoren: Dusan Tadic, Daley Blind, Devyne Rensch, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Jay Gorter, Zakaria Labyad, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, Youri Regeer, Youri Baas, Danilo, Naci Ünüvar. Kristian Hlynsson, Charlie Setford, Amourricho van Axel Dongen, Brobbey, Martínez en Kudus.