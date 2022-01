Attwell bekritiseerd na gigantische misser Martinelli: ‘Hij staat in de weg!'

Zondag, 2 januari 2022 om 12:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:11

In Engeland is na de topper tussen Arsenal en Manchester City (1-2) commotie ontstaan over een actie van scheidsrechter Stuart Attwell. De arbiter koos na een klein uur spelen de verkeerde positie bij een aanval van the Gunners en hielp daarmee een levensgrote kans van Gabriel Martinelli om zeep, zo luidt het oordeel. De aanvaller van Arsenal schoot de bal in het zijnet, nadat Nathan Aké de bal even daarvoor met een uiterste krachtsinspanning van de doellijn wist te halen.

Met een 1-1 stand op het bord leek Arsenal na een uur spelen voor de tweede keer op voorsprong te komen, toen Aymeric Laporte de bal over de uitkomende Ederson kopte. Aké snelde zich echter achter de bal aan en haalde deze met succes van de doellijn middels een sliding. De rebound was niet besteed aan Martinelli, die het leer in het zijnet werkte. Ian Wright is echter van mening dat de Braziliaan bij zijn poging wordt gehinderd door Attwell. De arbiter begon zijn loopactie achter de aanvaller van Arsenal, maar kwam op het moment van de rebound voor hem uit, waarna hij plots stopte.

Dit gebeurde ook nog eens vlak daarvoor: ??Aké redde The Citizens (en vooral Laporte!) nog op de lijn! En ook die rebound...??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSMCI pic.twitter.com/HCXR7p7la0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 1, 2022

"Kan iemand mij uitleggen waarom de scheidsrechter sneller in het strafschopgebied probeert te komen dan Martinelli?", vroeg Arsenal-legende Wright zich zaterdagavond gefrustreerd af bij Match of the Day. "Hij (Attwell, red.) moet uit de weg gaan. Hij staat in de weg!" Presentator Gary Lineker deed de uitspraken van Wright af met een grap. "Hij maakt gewoon een betere sprint dan Martinelli." Het was niet het enige moment waarover uitgebreid werd nagepraat in Engeland. De thuisploeg moest onder andere met tien man verder na twee gele kaarten voor Gabriel.

Het moment waarop Stuart Attwell zijn loopactie plots staakt, waarna hij Gabriel Martinelli hindert.

Het duel tussen Arsenal en City werd tot twee keer stilgelegd door de VAR. In de eerste helft ging Martin Odegaard naar de grond na een vermeende overtreding van Ederson, die met zijn voeten naar de bal gleed. Attwell besloot het moment niet te bekijken en liet doorspelen. Aan de andere kant legde de arbiter de bal wel op de stip toen Granit Xhaka zich vergreep aan Bernardo Silva. De middenvelder van Arsenal trok de Portugees aan het shirt, waarna Attwell een strafschop toekende. Riyad Mahrez benutte deze. Tot overmaat van ramp moesten the Gunners even later verder met tien na een indirecte rode kaart voor Gabriel.

Manchester City komt op gelijke hoogte! ?? The Citizens krijgen een strafschop en vanaf de stip is Mahrez foutloos: 1-1 ?? Maar was het wel een penalty? ?? Oordeel zelf ? #ZiggoSport #PremierLeague #ARSMCI pic.twitter.com/1ZmKR0tQBJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 1, 2022

Doelman Aaron Ramsdale frustreerde zich over de inconsistentie bij scheidsrechter Attwell, daar de scheidsrechter bij het penaltymoment van Odegaard niet naar het scherm ging. "Mijn frustratie zit hem in de inconsistentie van het naar het scherm gaan", zei de goalie van Arsenal tegen BT Sport. "De scheidsrechter had het misschien meteen uitgesloten als hij het zou zien, maar hij heeft niet eens gekeken. De overtreding op Silva was een lichte. Daar kijkt hij wel naar en geeft hij wel een strafschop. Ik begrijp niet waarom de scheidsrechter de ene situatie wel bekijkt en de andere niet."