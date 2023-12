Declan Rice brengt Arsenal met rake kopbal diep in blessuretijd in extase

Dinsdag, 5 december 2023 om 23:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:26

Arsenal is op ongelooflijke wijze ontsnapt. De ploeg van manager Mikel Arteta begon als torenhoge favoriet aan het duel met degradatiekandidaat Luton Town, dat pas diep in blessuretijd werd verslagen: 3-4. Arsenal leidde bij rust met 1-2 dankzij treffers van Gabriel Martinelli en Gabriel Jesus. Vlak na de onderbreking zorgden Elijah Adebayo en Ross Barkley voor de 3-2 voorsprong voor Luton, mede door zwak keeperswerk van David Raya. Kai Havertz zorgde snel daarna voor de 3-3. Puntenverlies leek een feit te worden, totdat Declan Rice in blessuretijd de 3-4 tegen de touwen kopte. Koploper Arsenal staat nu op 36 punten. Liverpool en Manchester City, die een duel minder gespeeld hebben, staan op respectievelijk 31 en 30 punten.

Bij Luton hield manager Rob Edwards zowel Tahith Chong als Tim Krul op de bank. Voorin moest spits Adebayo, die in zijn rug gesteund werd door Andros Townsend en Jacob Brown, voor de goals zorgen. Aan de kant van Arsenal koos Arteta voor Jakub Kiwior op de linksbackpositie, waardoor Oleksandr Zinchenko op de bank belandde. Verder geen verrassingen in de opstelling van de bezoekers, waar Kai Havertz, Declan Rice en Martin Ødegaard het middenveld vormden achter aanvallers Bukayo Saka, Jesus en Martinelli.

Arsenal keek de kat uit de boom in de openingsfase. Het was duidelijk dat de koploper de ploeg met het meeste balbezit zou zijn. De manschappen van Arteta waren bij vlagen dreigend, zonder dat daar serieuze kansen uit voortkwamen. Luton beperkte zich ondertussen tot verdedigen en loerde op de uitbraak. Bij de eerste grote kans was het direct raak voor Arsenal. Amari'i Bell zag dat zijn matige terugspeelbal nog maar net tot inworp verwerkt kon worden door doelman Thomas Kaminski. Jesus was er als de kippen bij om de ingooi vlak bij de cornervlag te nemen en gooide naar Saka, die het overzicht behield en Martinelli bereikte. De Braziliaan schoot rond de penaltystip in de verre hoek binnen: 0-1.

Kaminski had niet veel later wel een antwoord in huis op een schot van Jesus, die te weinig kracht achter zijn poging zette. Tot verrassing van velen kwam Luton nog voor de 25ste minuut op gelijke hoogte. Alfie Doughty schilderde een hoekschop op het hoofd van Gabriel Osho, die niet gehinderd werd en fraai de gelijkmaker tegen de touwen kopte: 1-1. Arsenal leek geschrokken te zijn en creëerde al snel prima kansen.

Jesus schoot in het zijnet, terwijl de kans voor Martinelli nog groter was. De nummer 11 van Arsenal schoot verdekt richting de korte hoek, waar Kaminski op tijd bij zat. Ook Saka liet zich zien, maar zijn inzet richting de verre hoek werd onschadelijk gemaakt door Kaminski. Op slag van rust sloeg Arsenal alsnog genadeloos toe. Saka had een fraaie pass in huis op Ben White, wiens voorzet werd binnengekopt door Jesus: 1-2.

Vlak na rust liet Arsenal zich opnieuw de kaas van het brood eten bij een hoekschop. Raya kwam uit zijn doel, maar werd volledig afgetroefd door Adebayo, die simpelweg hoger en overtuigender sprong dan de Spaanse goalie: 2-2. Arsenal kwam enkele ogenblikken later nog dieper in de problemen. Townsend bereikte Barkley, die na een schaar ruimte vond om te schieten. Zijn poging vloog onder Raya door tegen de touwen.

Arsenal kwam tot teleurstelling van de meeste supporters op Kenilworth Road met een razendsnel antwoord. Een lange bal schoot door tot bij Jesus, die Havertz in staat stelde om van dichtbij binnen te tikken: 3-3. Arsenal nam het initiatief weer in handen na de gelijkmaker en ging andermaal op jacht naar de voorsprong. Ruim tien minuten voor tijd claimde Arsenal een strafschop nadat Osho een beuk uitdeelde aan Saka. Arbiter Samuel Barrott had even contact met de VAR, maar wuifde het voorval weg. Kaminski onderscheidde zich in de absolute slotfase nog door een kopbal van Havertz over de lat te tikken. Echter had de Belg geen antwoord op een kopbal van Rice in minuut 96: 3-4.