Arsenal wint, maar ziet sleutelspeler uitvallen in aanloop naar duel met PSV

Zondag, 17 september 2023 om 19:25 • Wessel Antes • Laatste update: 20:27

Arsenal heeft met een 0-1 zege op bezoek bij Everton toegewerkt naar het begin van de Champions League, waarin PSV aanstaande woensdag de eerste tegenstander is. Invaller Leandro Trossard maakte de winnende goal namens de Londenaren, nadat hij in de eerste helft noodgedwongen in de ploeg kwam voor Gabriel Martinelli. De kans lijkt klein dat de Braziliaan, die dit seizoen een reguliere starter is bij Arsenal, komende week gaat aantreden in het duel met PSV.

Arsenal-manager Mikel Arteta wijzigde zijn elftal op twee plekken ten opzichte van de met 3-1 gewonnen clash tegen Manchester United. Onder de lat moest Aaron Ramsdale plaatsmaken voor zomeraanwinst David Raya, terwijl miljoenenaankoop Kai Havertz zijn basisplaats juist moest afstaan aan Fábio Vieira. De Duitse linkspoot wist namens the Gunners nog niet te imponeren, waardoor Arteta koos voor de Portugees. Vieira leverde tegen United een assist af en verzekerde zich zo van een basisplaats in Liverpool. Namens de thuisploeg stond Oranje-international Arnaut Danjuma aan de aftrap.

Arsenal denkt op voorsprong te komen via Martinelli maar de VAR keurt het doelpunt af: buitenspel ? ?? https://t.co/mRMzBEiK9I#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #EVEARS pic.twitter.com/Ufcjo9iDke — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 17, 2023

De Londenaren dachten de score na twintig minuten te openen via Martinelli, maar de treffer van de Braziliaan werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Enkele minuten later moest de vleugelspits zich laten vervangen door Trossard. Martinelli kon het duel op Goodison Park niet uitspelen wegens een blessure, die in de komende dagen onderzocht zal worden. Pas in het tweede bedrijf wist Arsenal de blauwe muur te doorbreken.

Uitgerekend invaller Trossard was het eindstation van een heerlijke aanval, waarbij de assist op naam van Bukayo Saka kwam te staan. In de slotfase kwam de zege van Arsenal niet meer in gevaar, waardoor the Gunners naar de vierde plek in de Premier League klimmen. Donderdag opent Arsenal de Europese campagne met een thuisduel tegen PSV. RC Lens en Sevilla zijn de andere opponenten in Groep B van het miljardenbal. Het meespelen van Martinelli tegen PSV lijkt hoogst onzeker.