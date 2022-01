Marca voorspelt: Noni Madueke kan exploderen in kalenderjaar 2022

Noni Madueke kan in 2022 'exploderen', vermoedt Marca. De sportkrant uit Madrid heeft een elftal samengesteld van talenten die afkomstig zijn uit andere competities dan LaLiga, na 1 januari 2000 zijn geboren en minder bekend zijn bij het grote publiek dan spelers als Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé. In het gevarieerde elftal, waarin negen verschillende competities en nationaliteiten zijn vertegenwoordigd, staat Madueke in de voorhoede.

Onder de lat wordt gekozen voor Gavin Bazunu, een doelman die momenteel door Manchester City wordt verhuurd aan Portsmouth. Tino Livramento van Southampton, Kaiky van Santos, Gonçalo Inácio van Sporting Portugal en Aaron Hickey van Bologna vormen de defensie. Op het middenveld staan Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) en Conor Gallagher (Crystal Palace). PSV-aanvaller Madueke wordt voorin geposteerd, evenals Kamaldeen Sulemana van Stade Rennes en de aan Ajax gelinkte Julián Álvarez van River Plate.

Het elftal van talenten die volgens Marca kunnen 'exploderen' in 2022.

"Hij maakte zes doelpunten en gaf een assist in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen", schrijft Marca over Madueke. "In de strijd om de Nederlandse Supercup wist Ajax zich geen raad met de dynamische rechterkant van PSV. Maar door verschillende spierblessures is hij sinds eind september nauwelijks nog inzetbaar geweest. Erg jammer." Madueke herstelde dit seizoen al tweemaal van een spierblessure, maar belandde daarna weer in de lappenmand. De negentienjarige Engelsman speelde dit seizoen achttien officiële wedstrijden.

Marca heeft dus ook hoge verwachtingen van Álvarez van River Plate, die wordt gevolgd door zowel Manchester United als Ajax. Vorige maand gaf Nicolás Tagliafico in gesprek met TyC Sports te kennen zijn landgenoot te hebben getipt bij Marc Overmars. "Ik heb het Overmars voor de Copa América verteld", zei Tagliafico tijdens een online videoverbinding met de Argentijnse televisiezender. "Het schijnt alleen dat River Plate heel veel geld vraagt." Álvarez verkeert in topvorm: hij was dit seizoen in 21 competitiewedstrijden goed voor 18 doelpunten en 7 assists.

