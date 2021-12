‘Ajax ondervindt concurrentie uit de Premier League om Julián Álvarez’

Dinsdag, 21 december 2021 om 08:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:24

Ajax ondervindt hevige concurrentie uit de Premier League in de strijd om de handtekening van Julián Álvarez. Volgens berichtgeving van Olé heeft Manchester United contact gelegd met River Plate en hoopt de Engelse grootmacht de aanvaller voor de neus van de Amsterdammers weg te kapen. Vorige week gaf Nicolás Tagliafico in gesprek met TyC Sports te kennen zijn landgenoot te hebben getipt bij Marc Overmars.

Volgens de Argentijnse sportkrant bevindt Álvarez zich in een spagaat. Enerzijds heeft hij bij River Plate de sportieve garantie en is de kans groot dat hij met Argentinië naar het WK gaat als hij deze vorm doortrekt in zijn geboorteland. Anderzijds zijn ze zich in Argentinië bewust van de potentie van de aanvaller, die in Europa kan uitgroeien tot absolute smaakmaker. Transfermarkt schat de waarde van de spits momenteel op twintig miljoen euro.De ontsnappingsclausule in het contract, dat doorloopt tot december 2022, bedraagt 25 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Álvarez liet zich na afloop van de gewonnen Champions Trophy uit over zijn toekomst en gaf aan dat de beslissing door hem genomen diende te worden. "Ik maak samen met mijn familie en zaakwaarnemer een keuze", aldus de aanvaller. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren. In januari zullen we zien of ik aan het nieuwe seizoen begin of dat er iets anders gebeurt. Ik zal altijd de beslissing maken die voor mij het beste is." Ajax en Manchester United zijn zeker niet de enige geïnteresseerde clubs. Afgelopen week kwamen er tevens telefoontjes van Bayern München, en Atlético Madrid. Bovendien hebben Juventus, AC Milan en Barcelona eerder al hun interesse kenbaar gemaakt.

"We proberen een speler te transfereren wanneer hij zijn plafond heeft bereikt, op een moment dat het goed is voor hem en de club", benadrukte president Jorge Brito in gesprek met Olé. "Wij vinden dat Julián nog steeds niet op dat punt is gekomen. Het is ons doel dat hij bij River Plate blijft." Álvarez geldt als een van de absolute smaakmakers in de Argentijnse competitie en wist dit kalenderjaar 20 keer te scoren in 35 competitiewedstrijden. Zondag nam hij twee treffers voor zijn rekening in de wedstrijd tegen Colon om de Champions Trophy (0-4).