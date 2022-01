Tuchel peinst over disciplinaire straf voor gefrustreerde Lukaku

Zondag, 2 januari 2022 om 08:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:17

De kans bestaat dat Romelu Lukaku zondagavond niet aan de aftrap verschijnt bij Chelsea voor de topper tegen Liverpool. De aanvaller liet zich eerder deze week in negatieve zin uit over zijn rol binnen het elftal en moet dat mogelijk bekopen met een disciplinaire schorsing, zo meldt the Guardian. Thomas Tuchel was niet te spreken over de woorden van de Belgische aanvaller en overweegt hem op de bank te posteren.

Lukaku gaf drie weken geleden een interview aan Sky Italia, welke afgelopen donderdag werd gepubliceerd. "Fysiek ben ik helemaal in orde, ik voel me zelfs beter dan voorheen", aldus de centrumspits. "Ik heb in mijn twee jaar bij Inter hard gewerkt met onder meer voedingsdeskundigen, lichamelijk gaat het dan ook goed. Maar ik ben niet gelukkig bij Chelsea." Lukaku uitte kritiek op zijn manager Tuchel. "De coach heeft ervoor gekozen om een ander systeem te gaan spelen. Ik ben niet blij met de situatie, maar ik mag niet opgeven en ik moet hard blijven werken. Dat past bij een professional."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tuchel was duidelijk niet gediend van die woorden van zijn pupil en liet dat merken tijdens de persconferentie vrijdag. De Duitse oefenmeester peinst er nu over om zijn aanvaller op de bank te posteren. Lukaku was in zijn laatste twee wedstrijden trefzeker namens Chelsea, nadat hij enkele weken aan de kant stond met een blessure. Hoewel Lukaku gefrustreerd is sinds zijn terugkeer op Stamford Bridge, is hij niet van plan om een vroegtijdige breuk te forceren. Tuchel en Lukaku zouden intern hebben gesproken over het interview bij de Italiaanse zender.

"Ik ben verrast, want ik heb totaal niet het gevoel dat hij ongelukkig is, integendeel. Niemand bij ons was zich ervan bewust dat hij ongelukkig was", reageerde Tuchel op de uitbarsting van Lukaku. De opstelling moet uitwijzen of Lukaku daadwerkelijk wordt gestraft. Bij een disciplinaire schorsing lijkt Kai Havertz de meest aangewezen vervanger. Ook Chelsea uitte zijn onvrede over de gang van zaken rond het interview. De ontmoeting met de Italiaanse televisie zou hebben plaatsgevonden op het privéadres van Lukaku, zonder Chelsea daarover in te lichten.