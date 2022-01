Xavi woedend om ‘competitievervalsing’: ‘Ik begrijp er niks van’

Xavi is niet te spreken over het besluit van LaLiga om de wedstrijd tussen RCD Mallorca en Barcelona ‘gewoon’ door te laten gaan. De Catalanen moeten volgens de oefenmeester door coronabesmettingen, blessures en schorsingen zeventien tot achttien spelers missen. Xavi spreekt op de persconferentie in aanloop naar het duel dat zondag om 21.00 uur wordt afgetrapt over competitievervalsing door het grote aantal afwezigen bij Barcelona.

“We zitten in een extreme situatie”, zo tekenen verschillende Spaanse media op uit de mond van Xavi. “We hebben zeventien of achttien afwezigen, dat hangt van Umtiti af. Ik maak me zorgen. Dit is het moment om een wedstrijd uit te stellen, want dit is competitievervalsing. Eerder werd er wel een wedstrijd van ons (tegen Sevilla, red.) uitgesteld wegens interlands in Zuid-Amerika en toen misten we maar een paar spelers. Mallorca heeft er ook om gevraagd om de wedstrijd uit te stellen. Je moet handelen met gezond verstand, dit is de realiteit. We zullen spelen als LaLiga ons dwingt om te spelen. Maar het is een chaotische situatie. We zullen proberen om te winnen.”

“Ik weet niet waarom deze wedstrijd gespeeld zal worden”, benadrukt Xavi. Er testten afgelopen week maar liefst tien spelers van Barcelona positief op corona: Sergiño Dest, Philippe Coutinho, Ez Abde, Samuel Umtiti, Gavi, Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Clément Lenglet, Alex Balde en Dani Alves. Umtiti heeft inmiddels weer negatief getest en is daardoor inzetbaar tegen Mallorca. Pedri, Ansu Fati, Memphis Depay, Martin Braithwaite (geblesseerd) en Sergio Busquets (geschorst) zijn dat niet. Mede daardoor had Xavi volgens Spaanse media slechts tien fitte spelers voor het duel met RCD Mallorca, inclusief twee keepers: Marc-André Ter Stegen en Neto.

“Memphis, Ansu en Pedri zijn wel dicht bij hun rentree, maar in principe kan ik geen beroep op hen doen”, zegt Xavi. “We proberen ons aan de regels te houden, maar we hebben zoveel afwezigen. Van wie een groot deel door corona. Er komen misschien nog wel meer afwezigen bij, aangezien er nog steeds getest wordt. Ik begrijp er niks van.” Ook tegenstander Mallorca kampt met personele problemen met drie besmette spelers. “Alleen zijn die lichter. Maar al met al heeft het geen zin om zondag te spelen. Als er een situatie is waarin een wedstrijd moet worden uitgesteld, is dit het wel."