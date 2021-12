Arne Slot: ‘Tien seconden nadat die foto was gemaakt, dacht ik toch even…’

Donderdag, 30 december 2021 om 07:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:43

Arne Slot vindt dat Feyenoord ‘op sportief gebied een heel groot risico’ heeft genomen met zijn aanstelling. De karige financiële huishouding zorgde ervoor dat de Rotterdamse club niet anders kon. “Maar als je een nieuwe trainer aanstelt, die niet de naam heeft zoals die van een aantal van zijn voorgangers, en je laat hem aan het begin van het seizoen werken met de selectie waar hij mee moest werken, dus heel veel spelers weg en niemand terug, dan is dat een heel groot risico”, vertelt de trainer van Feyenoord donderdag in het Algemeen Dagblad.

Feyenoord dreigde in augustus in de voorrondes van de Conference League te worden geëlimineerd door FC Drita, maar rechtte toch de rug en won vervolgens op de eerste speeldag van de Eredivisie met 0-4 van Willem II. “Wat nou als we tegen FC Drita wel gewoon met 1-3 hadden verloren, waren uitgeschakeld, en het was tijdens de start van de Eredivisie in Tilburg tegen Willem II misgegaan bij ons?”, vraagt Slot zich openlijk af. “Ik weet: het kon niet anders. Maar het was een risico. Tegen FC Drita had ik alleen Guus Til en Marcus Pedersen er al bij en er waren meer dan tien spelers vertrokken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hadden niet eens een rechter centrale verdediger in de selectie. Ik vind het wel mooi wat we hebben laten zien. Want als het anders was geweest qua uitgaven, hadden mensen vast en zeker gezegd: 'Ja, hij mag ook meer geld uitgeven dan zijn voorganger'.” Een van de redenen van Slot om voor Feyenoord te kiezen was het veranderingsproces. “Het zou minder leuk zijn als mijn speelwijze in Rotterdam al bijna een-op-een in gang zou zijn gezet of als we ineens miljoenen konden investeren.'” Slot vindt het mooi om te zien hoe de aanhang zijn mening over bepaalde spelers heeft veranderd. “Toen ik kwam, werden vrij veel spelers kritisch benaderd door onze aanhang. Als je nu ziet hoe dezelfde aanhang over deze spelers praat, dáár kan ik van genieten.”

Trainer van Feyenoord zijn is een grote verantwoordelijkheid, erkent Slot. “Daar moet ik me echt bewust van zijn. Iemand in Zwolle met een Ajax-shirt aan vroeg mij laatst: 'Mag ik met je op de foto?' Tien seconden nadat die foto was gemaakt, dacht ik toch even: als hij vervelend wil doen, dan hebben we dat weer. Aan de andere kant leef ik simpel. Ik ben me er op elk onbenullig moment van bewust dat ik óók dan de trainer van Feyenoord ben, maar ik wil bovenal mezelf zijn. Dat kan ook, want bij RTL Boulevard kom ik niet voorbij.”

“Ik weet inmiddels wel: of wij nou winnen of verliezen, het gaat echt dagelijks over Feyenoord.” Slot vond het als voetballer lastig om met kritiek om te gaan, maar hij kan daar als trainer naar eigen zeggen beter mee omgaan. “Al moet een echte test nog komen als het hier structureel niet goed zou gaan. Ik kan me voorstellen dat als je veel verliest en je moet veel meningen horen van anderen over het elftal, waarbij de roep dat het anders moet aanzwelt, dat het veel meer met je doet dan nu.”