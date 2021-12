‘Shakhtar Donetsk meldt zich met eerste bod voor David Neres’

Dinsdag, 28 december 2021 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:11

David Neres staat in de serieuze belangstelling van Shakhtar Donetsk, zo meldt de Braziliaanse editie van Goal. De Oekraïense topclub heeft volgens het voetbalmedium een aanbieding gedaan van in totaal vijftien miljoen euro voor de 24-jarige aanvaller van Ajax. Daarnaast wordt de Amsterdammers een doorverkooppercentage aangeboden.

Het bedrag van vijftien miljoen euro bestaat volgens Goal uit twee delen: een vaste en een variabele component, maar onduidelijk is hoe de verdeling precies is. De variabelen hangen in ieder geval af van bepaalde doelstellingen. De gesprekken tussen Ajax en Shakhtar zijn naar verluidt al enkele weken gaande en er zou sprake zijn van een ontwikkeling in de onderhandelingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is bekend dat Shakhtar gecharmeerd is van Braziliaanse voetballers, die in het verleden veelvuldig naar Oekraïne werden gehaald. Neres zal zich in ieder geval geen vreemdeling in Donetsk voelen, want bij de club staan momenteel dertien landgenoten van hem onder contract. Op 1 januari 2022 gaan twee daarvan wel vertrekken, want de aflopende contracten van Dentinho en Marlos worden niet verlengd. Dat is ook de reden dat Shakhtar nieuw aanvallend bloed kan gebruiken.

Ajax probeerde afgelopen zomer al nadrukkelijk om Neres van de hand te doen. Als onderdeel van de transferpolitiek was de tijd in de ogen van de Amsterdammers rijp om de rechteraanvaller te verkopen, maar het juiste bod kwam niet op tafel. Neres speelde dit seizoen 22 keer in het shirt van Ajax, waarvan 16 keer als invaller. Daarin produceerde de buitenspeler vier doelpunten en twee assists.