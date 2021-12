Joep Schreuder had handgemeen met Joan Laporta: ‘Zijn gezicht betrok'

Joep Schreuder blikt op de website van de NOS terug op een handgemeen dat hij afgelopen zomer had met Joan Laporta. De verslaggever was eind mei in Spanje, op het moment dat de voorzitter van Barcelona de toekomst van Ronald Koeman als trainer in het ongewisse liet. Schreuder liep Laporta in het centrum van Barcelona tegen het lijf, sprak hem aan en die ontmoeting werd met een telefoon gefilmd, tot grote onvrede van de preses van Barça.

“Door twee beveiligers geflankeerd stapte hij uit een geblindeerde auto, ging doelloos een blokje om en liet zich gewillig fotograferen. Ik liep op hem af terwijl cameraman Paul Jochem met zijn telefoon de ontmoeting draaide. Zeg, president, Nederlandse televisie, zei ik. Toen was Laporta nog vriendelijk”, zo blikt Schreuder terug. Hij vertelt dat twee bodyguards tegen hem begonnen aan te duwen toen hij vroeg wat Laporta van plan was met Koeman. Schreuder had een aantal dagen eerder al een interview met de voorzitter van Barcelona aangevraagd.

“Laporta's gezicht betrok. Ergens in die winkelstraat veranderde zijn gezicht. Grimmig. En plotseling pakte hij de draaiende telefoon af van Paul Jochem. Hij foeterde: ‘Wis deze beelden!’”, vervolgt de verslaggever van de NOS. Schreuder moest naar eigen zeggen lachen om de reactie van Laporta. “Ik hoopte op toegesnelde Catalaanse politie. Het oploopje zou vast de pers weer halen. Ik zei: ik dacht dat u een vriendelijke man was, mister Laporta. Waar is die gebleven? Het hielp niet.”

“Minutenlang stond de president van Barcelona met de telefoon van mijn cameraman in zijn samengebalde handpalm”, aldus Schreuder. De situatie veranderde heel snel toen de telefoon van Laporta ging. “Misschien is het Koeman aan de telefoon, riepen we. De beveiligers duwden Laporta richting auto, Paul Jochem griste de telefoon uit diens hand en binnen dertig tellen leek alles weer rustig. Voor even..." Laporta besloot begin juni toch vast te houden aan Koeman als trainer van Barcelona. Koeman kreeg eind oktober alsnog zijn congé en is inmiddels vervangen door Xavi.