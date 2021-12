Van Halst: ‘Hij zat nog tegen Oranje aan, maar hij gooit nu zijn loopbaan weg’

Zondag, 26 december 2021

Jan van Halst is van mening dat Anwar El Ghazi er goed aan zou doen om te vertrekken bij Aston Villa. De aanvaller kwam in het verloren Premier League-duel met Chelsea (1-3) niet verder dan een invalbeurt en hij kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. De analyticus zegt bij Ziggo Sport dat de vleugelspits zijn carrière ‘een beetje weggooit’.

El Ghazi kwam in de thuiswedstrijd tegen de Londenaren in de 76ste minuut binnen de lijnen voor Morgan Sanson. Bij een 1-2 achterstand stond Aston Villa fors onder druk en de ploeg van manager Gary McAllister was niet bij machte een doorbraak te forceren. Ook El Ghazi kon niet voor de gewenste impuls zorgen. Na een pass van nummer drie kreeg hij in de tachtigste speelminuut nog wel een fractie van tijd om het vijandige doel onder vuur te nemen; het schot miste echter kracht om doelman Edouard Mendy te verschalken. “Nee, maar in dit elftal van Aston Villa... Ze probeerden probeerden nog met tegenstoten toe te slaan, maar...”, reageert Van Halst na afloop.

“Of ik niet het gevoel krijg dat El Ghazi wil vertrekken?”, vervolgt de analist. “Dat zou je wel denken, ja. Hij heeft toen tegen het Nederlands elftal aangezeten tijdens een goede periode afgelopen seizoen. Toen waren we allemaal verbaasd dat hij niet bij de selectie zat. Nu dreigt hij toch een hele periode uit zijn loopbaan weg te gooien. Misschien is een andere competitie ook wel het beste voor hem. Een dusdanig technische speler hoort eigenlijk in een meer technische competitie. Spanje of Italië misschien? Nee, wacht: Real Sociedad! Ja, die gaan we bellen!”, besluit Van Halst glimlachend.

Afgelopen voetbaljaargang kwam El Ghazi in 28 Premier League-optredens tot 10 doelpunten. De vleugelaanvaller zat eveneens in de EK-voorselectie van Oranje, maar overleefde de schifting uiteindelijk niet. Het huidige seizoen verloopt onfortuinlijker voor El Ghazi, die pas in negen competitiewedstrijden in totaal slechts 383 minuten mocht maken. In die duels kwam de voormalig Ajacied eenmaal tot scoren en verzorgde hij een assist.