Antony: ‘Ook voor Ajax ben ik de eerste speler die dat binnensleept’

Zaterdag, 25 december 2021 om 12:42

Antony veroverde afgelopen zomer met Brazilië een gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio. De 21-jarige vleugelaanvaller van Ajax kijkt nog altijd met plezier terug op dat succes en voelt zich bevoorrecht dat hij deel mocht uitmaken van de Braziliaanse selectie. Antony heeft het Olympisch goud eveneens met een tatoeage laten vereeuwigen op zijn dijbeen.

“Niet alle spelers krijgen de kans en de eer om Olympisch kampioen te worden. En ik kreeg godzijdank het voorrecht om die titel binnen te halen. Ik ben erg blij dat ik met de selectie geschiedenis kon schrijven. Ook voor Ajax ben ik de eerste speler die Olympisch goud binnensleept”, vertelt Antony in een interview met ESPN. Hij heeft ter ere van de gouden medaille op de Olympische Spelen een tatoeage laten zetten.

“Ja, die zit op mijn huid voor de rest van mijn leven. Ik heb erover nagedacht waar de tatoeage moest komen. Mijn rechterarm zit vol, links wilde ik niet. Toen kreeg ik het idee om het op mijn dijbeen te doen. Want dan kunnen er nog meer prijzen bij. Toen we hier kampioen werden, wilde er weer een. Maar ik zag daarvan af”, geeft de aanvaller te kennen. “De medaille ligt goed opgeborgen op een speciale plek. Dat goud zal ik koesteren voor de rest van mijn leven.”

Antony mocht zich vervolgens in oktober voor het eerst bij de A-selectie van Brazilië melden, voor wie hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela debuteerde. “Een droom die uitkwam. Het shirt van Brazilië aantrekken, daar droomt iedere speler van. Ik had het voorrecht en de eer om geselecteerd te worden. Voor mijn familie, moeder, vader en broers was het een emotioneel moment. Ik zat in de auto toen ik het bericht kreeg. Ik was in tranen, omdat ik weet wat ik er allemaal voor gedaan heb.”

“Ik heb veel doorgemaakt om het shirt van Brazilië te mogen dragen. Hoeveel wedstrijden ik wel niet gezien heb op televisie met mijn vader en nu kom ik zelf voor mijn land uit. Nu kunnen mijn familie en vrienden mij zien op televisie”, gaat Antony verder. Hij groeide op in de sloppenwijk van Osasco, aan de rand van São Paulo. “Ik woonde in de favela en toen zij het bericht hoorden, waren ze dolgelukkig. Er is geen twijfel dat ik speel voor mijn familie, maar ook voor die plek waar iedereen nog woont.”

Antony is bezig aan een goed seizoen, maar ziet tegelijkertijd nog ruimte voor verbetering. “Ik moet meer scoren. Ook heb ik uit de analyse van videobeelden gezien dat ik scherper moet zijn op het winnen van de tweede bal en mijn rechterbeen moet verbeteren. Daar ben ik hard op aan het trainen, zodat het beter wordt”, stelt Antony, die dribbelen zijn grootste kwaliteit noemt. “Daar ben ik gek op. Altijd al geweest. Toen ik klein was, deed ik dat al constant met mijn broer. Nu maak ik mijn dribbels ook beter af en levert het ook nog wat op.”

Na een eerste seizoenshelft met acht doelpunten en vijf assists in negentien officiële wedstrijden wordt Antony her en der al in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. “Ik kan niet in de toekomst kijken. Eerst wil ik hier grote prijzen winnen en ook het WK komt eraan. Dat is de droom van iedere voetballer. Net zoals spelen in de Premier League, de beste competitie die er is in mijn ogen”, reageert Antony. “Ik dank God elke dag als ik door de poort loop of in de Johan Cruijff ArenA speel. Ik wil hier verder groeien en hard werken om bijvoorbeeld het WK te halen. Hier word ik door iedereen gewaardeerd en voel ik me blij. Ik geniet echt van elke dag en zie wel hoe het verder gaat.”