Ajax maakt doelsaldo nóg imposanter; emotionele avond voor Rensch

Woensdag, 22 december 2021 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:02

Ajax heeft het kalenderjaar woensdagavond zorgeloos afgesloten. De licht gewijzigde ploeg van Erik ten Hag gaf nauwelijks iets weg aan Fortuna Sittard en wist uit de vele kansen zelf vijf keer te scoren: 5-0. Een daarvan kwam op naam van Devyne Rensch, die daar zichtbaar geëmotioneerd op reageerde. Het was de eerste treffer dit seizoen van de rechtsback, die dit seizoen meestal op de bank zit. Ajax neemt de koppositie over van PSV, dat donderdag nog in actie komt tegen Go Ahead Eagles. Fortuna Sittard blijft zestiende.

Bij Ajax werden Lisandro Martínez en Edson Álvarez ten opzichte van het duel met Feyenoord (0-2 winst) vervangen door Jurriën Timber en Davy Klaassen. Na een openingsfase waarin Fortuna zich vooral via Mats Seuntjens enkele keren dreigend voorin meldde, nam Ajax de wedstrijd volledig in handen. Na een klein kwartier werd Daley Blind door Dusan Tadic volledig vrijgespeeld in het strafschopgebied. De linksback zag zijn eerste schot geblokt worden en vond in tweede instantie alsnog een gaatje: 1-0.

?? Antony vergroot de voorsprong voor @AFCAjax met een heerlijk geplaatst schot! pic.twitter.com/xUEwvmcYJh — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2021

Kort daarna creëerde Ryan Gravenberch een vrije schietkans voor zichzelf, maar zijn poging ging recht op doelman Yanick van Osch. Antony wist de bal in de 22ste minuut wél in de hoek te plaatsen. De aanvaller dribbelde vanaf de rechterflank naar binnen, omspeelde Ben Rienstra en liet Van Osch vanaf de rand van het strafschopgebied kansloos: 2-0. In de slotfase van de eerste helft brak Sébastien Haller door in de zestien, maar vanuit een moeilijke hoek wist de spits van Ajax de verre hoek niet te raken.

Devyne Rensch is zichtbaar geëmotioneerd nadat hij Ajax op 3-0 heeft gezet. #?? #ajafor pic.twitter.com/I892gEO1WX — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2021

Ook na rust zocht Ajax naar hartenlust de aanval. Antony ging op snelheid moeiteloos voorbij Roel Janssen, maar schoot vervolgens in vrije positie recht op Van Osch. Daarna kopte Haller na een uitstekende indraaiende voorzet van Antony onvoldoende richting de hoek. Ook Berghuis ging op zoek naar een treffer met een geplaatste bal, waar Van Osch eveneens een antwoord op had.

Ajax deelde acht minuten voor tijd alsnog de genadeklap uit aan Fortuna. Antony stak Rensch in het strafschopgebied weg, waarna de vleugelverdediger de bal van dichtbij in de verre hoek prikte: 3-0. Haller kon de score via een penalty uitbreiden, nadat invaller Kenneth Taylor werd gevloerd door Janssen: 4-0. In blessuretijd vlamde Haller de bal in het dak van het doel, nadat de spits van Ajax werd weggestoken door Timber: 5-0.