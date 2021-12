Jordan Henderson haalt genadeloos uit naar Engelse voetbalbond

Woensdag, 22 december 2021 om 11:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:12

Jordan Henderson heeft zijn ongenoegen geuit over de huidige gang van zaken in de Premier League. De middenvelder van Liverpool is bezorgd dat het welzijn van de spelers niet serieus wordt genomen door de Engelse voetbalbond. De Premier League maakte maandag bekend van plan te zijn de geplande wedstrijden tijdens de kerstperiode gewoon door te laten gaan, ondanks het feit dat er vorige week negentig positieve coronagevallen waren onder spelers en leden van de technische staf.

Tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van alle twintig clubs uit de hoogste Engelse voetbalcompetitie werd besloten om door te gaan. Afgelopen weekend ging door zes van de tien wedstrijden nog een streep door een flinke toename van het aantal coronagevallen. "Ik denk niet dat mensen in de gaten hebben hoe intens het is, totdat je het uit de eerste hand ziet", vertelde Henderson in gesprek met de BBC. "Voetbal is alles voor ons en we betreden elke keer het veld met intentie om te presteren op het hoogste niveau. Maar helaas is het in deze periode lastig om dat te doen."

Henderson komt met Liverpool negen keer in actie deze maand. Woensdagavond speelt de ploeg van Jürgen Klopp in eigen huis tegen Leicester City voor de EFL Cup, waarna volgende week ontmoetingen met Leeds United (26 december) en wederom Leicester City (28 december) wachten. "Dit gaat nu al een paar jaar zo en het is moeilijk geweest, maar daar komt nu ook nog het coronavirus bovenop", aldus de middenvelder. "Natuurlijk willen we als voetballers altijd spelen, maar ik maak me ernstige zorgen. Ik vrees dat niemand bij de FA het welzijn van de spelers serieus neemt. Vooral in deze periode."

De 31-jarige Engelsman luidt de noodklok en hoopt dat er snel iets verandert aan het overvolle speelschema in de Premier League. "We zullen proberen om op de achtergrond gesprekken te voeren en proberen om in de toekomst enige invloed te hebben, maar op dit moment heb ik het gevoel dat de spelers niet het respect krijgen dat ze verdienen. Er moet iemand komen die onafhankelijk voor ons kan spreken en de macht heeft om te zeggen dat dit eigenlijk niet goed is voor het welzijn van de spelers", besluit Henderson.