‘Ajax vraagt veertig miljoen euro bij telefoontje van Borussia Dortmund’

Woensdag, 22 december 2021 om 08:39 • Chris Meijer

De naam van Sébastien Haller wordt door Sport Bild opnieuw in verband gebracht met Borussia Dortmund. De Duitse club hoopt Erling Braut Haaland komende zomer binnenboord te houden, maar bereidt zich ook al voor op een scenario waarin dit niet lukt. In dat geval gelden Haller en Patrik Schick als heißen Kandidaten voor de opvolging van Haaland.

De 21-jarige Haaland heeft bij Borussia Dortmund nog een contract tot medio 2024, maar zaakwaarnemer Mino Raiola flirtte de afgelopen tijd meer dan eens met een vertrek van de spits. “Het kan zijn dat hij vertrekt, maar er is ook een kans dat hij blijft. Ik heb enkele dagen geleden een goed gesprek gevoerd met Mino Raiola. In deze fase van het seizoen zijn de gesprekken altijd vriendelijk. En dit telefoontje met Raiola was behoorlijk vriendelijk. We zullen komende weken zeker nog een keer met elkaar om de tafel gaan. De focus ligt op de ontwikkeling van Haaland”, zei Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur bij Borussia Dortmund, afgelopen weekeinde.

Watzke bevestigde tegelijkertijd dat Real Madrid ‘heel geïnteresseerd’ is, evenals 'minstens ]25 andere clubs'. Mocht Borussia Dortmund er niet in slagen om Haaland te behouden, geldt Haller als één van de twee kandidaten voor zijn opvolging. De 27-jarige spits - een klein jaar geleden voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United en sindsdien goed voor 33 doelpunten in 46 wedstrijden - heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2025 en de Amsterdammers zijn niet van plan om hem zomaar te laten gaan, want volgens Sport Bild bedraagt de vraagprijs veertig miljoen euro.

De naam van Haller werd in oktober ook al in verband gebracht met Borussia Dortmund. “Ik ken de plannen van Dortmund niet. Gezien de klasse van Sébastien sluit ik in ieder geval niet uit dat hij een interessante speler kan zijn voor Borussia Dortmund. Wat ik wel kan zeggen: hij zou erg veel geld moeten kosten”, reageerde Ajax-trainer Erik ten Hag destijds. Het ligt echter niet voor de hand dat Schick een veel goedkoper alternatief vormt voor Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen telde in de zomer van 2020 26,5 miljoen euro neer om de 25-jarige Tsjechische spits over te nemen van AS Roma. Schick heeft in Leverkusen nog een contract tot medio 2025 en kwam in 54 wedstrijden voor die Werkself tot 29 doelpunten. Bovendien vormen Bayer Leverkusen (de huidige nummer vier) en Borussia Dortmund (de huidige nummer twee) concurrenten in de top van de Bundesliga.