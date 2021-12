Studio Voetbal-analisten eensgezind over ‘donkerrode kaart’ tijdens Klassieker

Maandag, 20 december 2021 om 08:26 • Chris Meijer • Laatste update: 08:45

De analisten van Studio Voetbal vinden dat Antony is ontsnapt aan een rode kaart tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (0-2). De Braziliaanse aanvaller maakte na een halfuur spelen een slaande beweging richting Tyrell Malacia, wat scheidsrechter Dennis Higler afdeed met een gele kaart. In het praatprogramma van de NOS klinken tevens kritische geluiden over het ‘theatrale’ gedrag van Antony.

“Ik vind dat hij heel vaak is weggekomen. Hij is een geweldenaar, echt een hele goede speler. Maar hier slaat hij gewoon, dat is een slaande beweging”, zo begint Pierre van Hooijdonk. Ook Arno Vermeulen en Rafael van der Vaart zijn van mening dat er een rode kaart gegeven had kunnen worden voor het moment waar Antony doorliep op Malacia en de verdediger van Feyenoord met zijn linkerarm op het hoofd raakte. Theo Janssen: “Dit is donkerrood, klaar. De VAR grijpt wel vaker niet in.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hooijdonk haalt eveneens een moment uit de tweede helft aan, waar Antony naar de grond ging nadat hij de hand van Reiss Nelson in het gezicht kreeg. “Hij wordt geraakt, hè. Met een paar vingers op zijn kin. En hij rolt daar, theatraal gedoe”, zegt Van Hooijdonk. “Dat heeft er ook een beetje mee te maken dat hij niet in de wedstrijd zat”, zo haakt Janssen in. “Hij werd door Malacia opgevreten en had niks te vertellen. Dan gaat hij een beetje irriteren. Malacia speelde een prima wedstrijd tegen hem, die was de betere in de onderlinge duels en won bijna alles. Hij is ook enorm snel, dus Antony kon het in dat opzicht ook niet winnen.”

“Dat zit ook in de speler, dit is niet de eerste keer dat we het over Antony hebben. Het gaat puur om de manier van reageren als het bij hem niet loopt zoals het zou moeten lopen. Vorig jaar zag je dat bij Berghuis, bij Antony is het ook structureel”, stelt Van Hooijdonk. Vermeulen zag dat Antony ‘voor de tweede week op rij een probleem had’. “Want ook tegen Wijndal kwam hij er niet aan te pas. Hij is een artiest en er zit geen publiek, dus dan kan hij niet leveren wat hij normaal doet.”