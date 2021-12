Steven Berghuis pakt Cor Pot aan: ‘Ik kan het eigenlijk niet zeggen’

Zondag, 19 december 2021 om 17:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:21

Arne Slot heeft goed blootgelegd wie vorig seizoen 'de stoorzenders waren' bij Feyenoord, vindt Steven Berghuis. De aanvaller van Ajax keerde zondagmiddag terug in De Kuip en boekte een 0-2 overwinning met zijn ploeg. Na de wedstrijd uit Berghuis zijn frustraties over uitspraken die voormalig assistent-trainer Cor Pot van Feyenoord deed in de laatste maanden van het afgelopen seizoen. Door de uitlatingen van Pot ontstond veel onvrede bij Berghuis, geeft hij toe.

Berghuis wordt gevraagd of hij in dienst van Ajax nog steeds 'het schoffie' is dat hij voorheen was. "Dat zit er nog steeds in en gaat nooit weg, denk ik", zegt Berghuis, die in 23 officiële wedstrijden voor Ajax nog geen kaart pakte, maar bij Feyenoord gemiddeld iedere 6 duels op de bon werd geslingerd. "Vorig jaar verloren we op een gegeven moment vaker dan we wonnen en zat er in de hele ploeg heel veel frustratie. Ook door een aantal mensen dat zich in de laatste weken in de media heeft geroerd. En dan bedoel ik eigenlijk Cor Pot."

Steven Berghuis over frustraties bij Feyenoord vorig seizoen: "Dan bedoel ik Cor Pot, die heeft het mij heel moeilijk gemaakt" — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2021

In mei zei Pot dat Berghuis op de training Orkun Kökçü 'op zijn bek' sloeg en iemand is die 'het bloed onder je nagels vandaan kan halen'. "Toen ik een keer wat zei over de spelers van AZ, was hij er helemaal ontdaan van. Af en toe slaat hij een beetje door, maar hij is wel een winnaar", zei Pot in de Dick Voormekaar Podcast. Toen Berghuis in januari na een 3-0 nederlaag bij sc Heerenveen zei dat zijn ploeg terug naar de tekentafel moest, vond Pot dat een 'zeer grote belediging'. "Dat kun je niet zeggen, zeker niet in het openbaar. Hij moest inderdaad terug naar de tekentafel. Voor zichzelf, zodat hij kon zien wat hij wel had moeten doen en wat hij niet deed", zei Pot.

"Die heeft het mij wel heel erg moeilijk gemaakt. Ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch", vervolgt Berghuis in gesprek met ESPN. "Daarom was er ook veel frustratie vorig jaar. Dat is er nu niet. Dat zie je nu ook aan heel Feyenoord, want ze zijn allemaal opgeleefd. Er werd erg de nadruk gelegd op mij, dat ik de stoorzender was, maar ik denk dat Arne Slot goed blootlegt wie de stoorzenders waren." De opmerking wordt vervolgens onder de loep genomen in de studio. "Ik denk dat hij bedoelt dat Arne Slot heeft laten zien dat je met dit spelersmateriaal wel degelijk wat kan bereiken", aldus Kenneth Perez.

"John de Wolf is er nu nog, dus dat waren dan Cor Pot en Dick Advocaat. Hij zegt dat Arne Slot het heeft laten zien, dus dan kan het toch alleen in de trainersstaf zijn?", vraagt Jan Joost van Gangelen zich af. Berghuis kan in ieder geval nog goed overweg met zijn oude ploeggenoten, bleek na de wedstrijd in de spelerstunnel. “Ondanks dat soms anders is geschreven”, lacht Berghuis. “Maar dat is oké.” De aanvaller spreekt van 'een aparte dag'. "Het is speciaal om terug te keren, al is het een andere setting omdat er geen publiek bij was. Het is bijzonder om tegen mijn oude teamgenoten te spelen. Ik ken heel veel mensen nog en heb een goede band met ze. Het was goed om ze weer te zien."

De ontvangst was vijandig: de spelersbus van Ajax moest via de achteringang naar binnen en zou zijn bekogeld met vuurwerk. "Het was nu misschien nog wel twee keer zo erg", zegt Berghuis, die boze supporters van Feyenoord echter weinig kwalijk neemt. "Zij worden ook heel erg beïnvloed door de berichtgeving. Natuurlijk nemen ze de transfer mij niet in dank af, maar vervolgens klopt het enorm op. Natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, maar ik kan het ze ook niet echt kwalijk nemen. Je leest zoveel wat ook helemaal niet waar is. Dan houd je soms je hart vast, maar ik was enorm dankbaar voor de begeleiding van de politie."

Het was niet makkelijk om te zwijgen terwijl aanhangers van Feyenoord walgelijke spandoeken toonden en muurschilderingen maakten in de afgelopen maanden. "Dat is best wel lastig. Uiteindelijk maak je de keuze om daarboven te staan. Het begon al toen ik in de belangstelling van Ajax stond. Het werd enorm opgeklopt. 19 december was dé dag. Maar je moet uiteindelijk ook een grote jongen zijn. Je maakt deze stap en je weet van tevoren wat dat teweegbrengt. Maar dingen worden net een beetje extra ‘aan’ gezet", aldus Berghuis, die blij is met de winst. "Het spel is voor verbetering vatbaar, maar in zo’n wedstrijd neem je de drie punten voor lief. In de eerste helft hadden we nog wat goede momenten, maar in de tweede helft konden we de bal amper vasthouden en zette Feyenoord ons onder druk. Het was een belangrijke wedstrijd, in deze fase nog meer dan normaal."