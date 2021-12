Raiola: ‘Ik vind dat hij nu het beste terug kan gaan naar Ajax’

Zondag, 19 december 2021 om 12:14 • Rian Rosendaal

Brian Brobbey lijkt in een lastig parket te zitten bij RB Leipzig, de club die hem afgelopen zomer overnam van Ajax. De pas negentienjarige aanvaller zit in Duitsland voornamelijk op de bank, waardoor er nu al twijfels zijn over zijn slagingskansen in Leipzig, Zaakwaarnemer Mino Raiola erkent enkele maanden na de veelbesproken transfer dat Brobbey de hooggespannen verwachtingen zeker nog niet heeft ingelost bij zijn nieuwe werkgever.

Raiola vindt het inderdaad niet in het belang van Brobbey dat Leipzig hem voorlopig slechts als invaller ziet. "Achteraf kun je zeggen van niet", zo klinkt het in een uitgebreid interview met NRC. "Maar dat wist je niet van tevoren. Kijk naar Jude Bellingham, het grootste talent van Engeland, die nu bij Borussia Dortmund speelt. Net als Erling Braut Haaland. Jong vertrekken is niet per definitie slecht." De belangenbehartiger benadrukt vervolgens dat hij zijn spelers slechts adviseert en dat hij niet alleen keuzes maakt over clubs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax loopt eerste blauwtje bij RB Leipzig voor Brian Brobbey

De aanvaller kan rekenen op interesse van Ajax, dat nog geen medewerking krijgt van RB Leipzig. Lees artikel

"Mijn spelers maken zelf hun keuzes. Ik schets het eerlijke verhaal', zo benadrukt Raiola. "Ik zeg: 'dit betekent een keuze voor Ajax. Dit zijn de mogelijkheden daar, en daar, en daar'. Natuurlijk voel ik me verantwoordelijk voor zijn situatie, zoals ik ook mans genoeg ben om te zeggen dat ik vind dat hij (Brobbey, red.) nu het beste terug kan gaan naar Ajax. Maar de club draagt zelf ook verantwoordelijkheid voor zijn vertrek." Raiola legt gelijk uit waarom hij dat standpunt inneemt.

"Het gaat om vertrouwen. En dat heeft ook met geld te maken. Als de ene club 100 biedt en de andere 1.000, waar spreekt dan meer vertrouwen uit? En hij liep daar al vanaf zijn achtste. Hoe kan het dat Ajax pas bij hem aanklopt als hij bijna uit zijn contract loopt?", vraagt Raiola zich hardop af. Brobbey koos afgelopen zomer voor een contract tot medio 2025 bij Leipzig. Voorlopig staat de teller op veertien wedstrijden (0 doelpunten) in Duitsland. Ajax onderzoekt volgens De Telegraaf de mogelijkheden om Brobbey terug te halen naar Amsterdam. Een eerste gesprek met Leipzig hierover heeft echter niets opgeleverd, zo liet clubwatcher Mike Verweij maandag weten in de voetbalpodcast van de krant.