Hugo Borst voorspelt huurdeal voor Ajax: ‘Ze gaan op zeker aankloppen’

Zaterdag, 18 december 2021 om 22:42 • Jeroen van Poppel

Hugo Borst denkt dat Kenneth Taylor in de winterstop door Ajax verhuurd zal worden. De analist verzekert in de studio van ESPN dat Willem II een van de gegadigden voor de negentienjarige middenvelder wordt. De Tilburgers gingen zaterdag onderuit bij AZ (1-4) en wisten nu al tien (!) wedstrijden niet te winnen in de Eredivisie. "We zijn als club druk bezig met versterkingen", zei Fred Grim dan ook na afloop.

Willem II heeft na een uitstekende competitiestart een vrije val op de ranglijst ingezet. Grim ziet zijn ploeg na de zevende nederlaag op rij dertiende staan en aast op nieuwe spelers. "We weten intern ook welke posities we graag willen versterken", aldus de coach, die dat niet specifiek wil maken. "Daar kan ik wel wat over kwijt, maar dat doen we natuurlijk nu niet. We wachten eerst de laatste wedstrijd af en dan zal er een hele hoop duidelijk maken."

De Tilburgers hebben, in tegenstelling tot veel van de concurrenten, een vrij groot budget. "Er is sowieso financiële ruimte, want we hebben natuurlijk ook een aantal transfers gehad: we hebben best veel goals ingeleverd met Vangelis Pavlidis en Mike Trésor Ndayishimiye. Daar is geld mee gegenereerd en de club wil dat ook investeren, dat lijkt me logisch." Pavlidis ging voor 2,5 miljoen euro naar AZ, terwijl Trésor voor 3,5 miljoen euro aan KRC Genk werd verkocht.

Grim weet op welk type spelers Willem II zich moet richten. "Het is lastig, omdat een club niet zijn allerbeste spelers wegdoet in de winterstop. Er zijn natuurlijk spelers die bij hun club niet in aanmerking komen voor een basisplek en daar zullen we als de kippen bij moeten zijn." Die laatste opmerking van Grim triggert Borst in de studio. "Die gaan aankloppen bij Ajax, en waar vragen ze dan om: Kenneth Taylor", zegt de schrijver gedecideerd.

Taylor speelt de meeste van zijn wedstrijden bij Jong Ajax en moet het bij het eerste meestal doen met korte invalbeurten. "Hij moet meer gaan spelen op niveau", weet Borst. "Of dat de verlosser is? Nou, het is wel een goede voetballer en die kan soms best een beetje gemeen zijn ook." Jan Joost van Gangelen noemt Zakaria Labyad, die bij Ajax ook nauwelijks speelt, als alternatief. "Nee joh", reageert Borst. "Labyad, op karakter? Nee, ze gaan aankloppen voor Taylor, op zeker."