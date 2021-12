Dumfries doet duit in het zakje bij speeltuin van Salernitana

Vrijdag, 17 december 2021 om 22:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:29

Internazionale heeft de koppositie voor nog in ieder geval één speelronde veiliggesteld. Op bezoek bij hekkensluiter Salernitana deelden i Nerazzurri een flink pak slaag uit: 0-5. Denzel Dumfries maakte de tweede treffer. Inter komt door de zege op vier punten los van directe achtervolger AC Milan, dat zondag nog wel in actie komt tegen Napoli. Naast Dumfries stond ook Stefan de Vrij in de basis bij Inter; beide speelden negentig minuten.

In wellicht de laatste thuiswedstrijd van Salernitana in de Serie A (de club dreigt wegens een eigenaarskwestie uit de competitie te worden gezet) nam de ploeg van Simone Inzaghi direct het voortouw. Na tien minuten vond Hakan Calhanoglu met zijn voorzet bijna het hoofd van Edin Dzeko, maar Vincenzo Fiorillo maakte er een corner van. Calhanoglu ging achter de bal staan en legde die panklaar op het hoofd van Ivan Perisic: 0-1. De Kroaat tekende daarmee voor zijn vijfde competitiegoal van het seizoen; de aangever produceerde al zijn vijfde assist afkomstig uit standaardsituaties. Inter ging vrolijk verder en kwam twee minuten later bijna op 0-2. Dumfries schoot een briljante pass van Alexis Sánchez nét naast de linkerpaal.

???????????? ????????????????! ?? De Nederlander met z'n tweede doelpunt voor Inter! En hoe? Hij schiet via onderkant lat snoeihard raak voor de 0-2 bij Salernitana ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaInter pic.twitter.com/IKo7WGpLLE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 17, 2021

Plots moest Samir Handanovic in actie komen op een poging van Joel Obi: de Sloveen tikte de bal naast. Toen was het de beurt aan Denzel Dumfries. De rechtsback ontving de bal op een presenteerblaadje van Dzeko en schoot snoeihard binnen via de onderkant van de lat. Het verzet van Salernitana was daarmee na een halfuur spelen compleet gebroken. In het vervolg van de wedstrijd kon Inter aan het doelsaldo werken. Na een zeldzame uitbraak van Salernitana zes minuten na rust was Sánchez het eindstation van een vlijmscherpe counter: 0-3.

Daarna bleef het een tijdje stil in het Stadio Arechi. Invaller Lautaro Martínez bracht daar in minuut 77 weer verandering in. De Argentijn kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten na een pactie van Dzeko en schoot genadeloos binnen voor de 0-4. Roberto Gagliardini maakte drie minuten voor tijd de vernedering voor Salernitana compleet met een bekeken schuiver. Inter komt door de overwinning op 43 punten uit 18 wedstrijden; Salernitana blijft met een schamele 8 punten stijf onderaan staan.