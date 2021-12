Barcelona neemt hard besluit: ‘man van 10 miljoen’ wordt niet meer opgesteld

Dinsdag, 14 december 2021 om 20:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Yusuf Demir heeft zijn laatste officiële wedstrijd voor Barcelona gespeeld, zo meldt Sport. De Catalanen zullen de achttienjarige rechtsbuiten niet meer inzetten, omdat anders een transfersom van tien miljoen euro aan Rapid Wien overgemaakt moet worden. Dat werd afgelopen zomer afgesproken in de huurovereenkomst die gesloten werd met de Oostenrijkse club.

Demir werd aangekondigd als 'de Oostenrijkse Lionel Messi', maar de jongeling heeft de verwachtingen in Barcelona niet kunnen waarmaken. De vleugelspits staat op negen officiële wedstrijden voor Barça; bij zijn tiende duel zou de optie tot koop in het huurcontract verplicht worden. Daarmee zouden de Catalanen de Oostenrijks-Turkse aanvaller dus voor tien miljoen euro moeten inlijven.

Barcelona kampt zoals bekend met enorme financiële problemen en het is de vraag wat het transferbudget van de club zal zijn in januari. De club kan een uitgave van tien miljoen euro voor Demir absoluut niet gebruiken en zal de vleugelaanvaller dus naar verwachting niet meer opstellen. Dinsdagavond speelde Demir wél mee in de verloren wedstrijd om de Maradona Cup tegen Boca Juniors (1-1, verlies na penalty's). Vriendschappelijke duels tellen dan ook niet mee in de bepaling over de optie tot koop. Demir wist in negen officiële wedstrijden voor Barça overigens geen doelpunten of assists te produceren.