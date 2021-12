Ibrahimovic houdt met acrobatische goal in extra tijd schade voor Milan beperkt

Zaterdag, 11 december 2021 om 22:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:26

AC Milan heeft zaterdagavond in de Serie A op bezoek bij Udinese diep in blessuretijd een punt uit het vuur gesleept. Beto zette de thuisploeg na een kwartier spelen op voorsprong, maar dankzij een late treffer van Zlatan Ibrahimovic diep in blessuretijd bleef de schade beperkt voor het elftal van Stefano Pioli: 1-1.

Udinese, waar Bram Nuytinck aanvoerder was en Marvin Zeegelaar op de bank begon, deelde in de openingsfase de eerste speldenprik van de wedstrijd uit. Beto vond Gerard Deulofeu, die zowel Davide Calabria als Alessio Romagnoli te slim af was. De Spaanse aanvaller kon de bal alleen niet langs Mike Maignan schuiven, waarna de bezoekers er via Fikayo Tomori in slaagden om het gevaar te bezweren. Na ruim een kwartier ging het in een soortgelijke situatie wel mis voor i Rossoneri. Tolgay Arslan zette Tiemoué Bakayoko van de bal op het middenveld en stuurde Beto vervolgens af op Maignan. De doelman was de topscorer van Udinese opnieuw de baas, maar ditmaal gaf Tomori Beto de kans om de rebound binnen te werken: 1-0.

Op slag van rust was Brahim Díaz vanaf de rand van het zestienmetergebied dicht bij de gelijkmaker. De aanvaller was niet helemaal in balans en zag zijn doelpoging daardoor langs de verkeerde kant van de paal gaan. Pioli voerde in de rust drie wissels door. Franck Kessié, Sandro Tonali en Junior Messias kwamen in het veld voor Rade Krunic, Ismaël Bennacer en Bakayoko. Het sorteerde niet direct het gewenste effect, want tot echte uitgespeelde kansen kwam Milan lange tijd niet.

Beto liet tien minuten voor tijd na om de wedstrijd in het slot te gooien, toen dee aanvaller alleen afging op Maignan. Beto had het vizier niet helemaal op scherp en schoot rakelings langs de rechterpaal. Udinese dacht de drie punten vervolgens in de tas te hebben, maar rekende buiten Ibrahimovic. Sandro Tonali slingerde de bal nog een keer in het zestienmetergebied, waarna De Zweedse aanvaller profiteerde van miscommunicatie in de verdediging van de thuisploeg. Ibrahimovic hield één keer hoog om vervolgens al vallend de gelijkmaker tegen de touwen te schieten: 1-1. Udinese eindigde het duel uiteindelijk met tien man door een rode kaart voor Isaac Success, die na een vangbal van Maignan doorliep op de doelman.