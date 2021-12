AZ bezorgt Nederland opnieuw coëfficiëntenpunten dankzij late treffer

Donderdag, 9 december 2021 om 20:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:42

AZ heeft donderdagavond een moeizame overwinning geboekt in de Conference League. In eigen huis was de ploeg van trainer Pascal Jansen met 1-0 te sterk voor Randers FC. Het was de vierde zege in Groep D voor de Alkmaarders, die al zeker waren van groepswinst. Invaller Thijs Oosting maakte de enige treffer van de wedstrijd. Ondanks de nederlaag eindigen de Denen op de tweede plek, voor Jablonec en CFR Cluj.

Jansen voerde de nodige wijzigingen door in de basiself ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (3-1). Sam Beukema kreeg centraal achterin een basisplek ten koste van Pantelis Hatzidiakos. Aan de linkerkant op het middenveld keerde Jordy Clasie terug, terwijl Tijjani Reijnders geposteerd werd op de nummer tienpositie. Albert Gudmundsson kreeg op de rechtsbuitenpositie de voorkeur boven Yukinari Sugawara. Dani de Wit werd doorgeschoven naar de spitspositie; Vangelis Pavlidis zat op de bank.

AZ toonde vanaf het eerste fluitsignaal vol voor de overwinning te willen gaan. Al in de vijfde speelminuut kreeg De Wit een grote kans op de openingstreffer, maar de gelegenheidsspits stuitte met zijn schot op doelman Patrik Carlgren. Nog voor het verstrijken van de tiende minuut kreeg ook Jesper Karlsson een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. De Zweed schoof de bal echter rakelings naast. In het eerste bedrijf produceerde Karlsson liefst vijf doelpogingen, maar het ontbrak de linksbuiten aan scherpte in de afronding. Uiteindelijk slaagden ook Owen Wijndal, Beukema en Fredrik Midtsjö er niet in voor rust Carlgren te verschalken.

In een poging een doorbraak te forceren werd Pavlidis in het tweede bedrijf alsnog in het veld gebracht ten koste van De Wit. Aan het wedstrijdbeeld veranderde er overigens weinig: Randers had weinig in te brengen en AZ was met name in de afronding uiterst onnauwkeurig. Ruim twintig minuten voor tijd kwam Oosting binnen de lijnen voor Clasie, en eerstgenoemde maakte uiteindelijk het verschil. Calgren bracht met veel moeite redding op een schot van Zakaria Aboukhlal, waarna Oosting uit de rebound alsnog trefzeker was: 1-0.