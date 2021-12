Sporting-trainer Rúben Amorim: ‘Daar heeft Ajax de wedstrijd vermoord’

Woensdag, 8 december 2021 om 08:50 • Chris Meijer • Laatste update: 10:08

Rúben Amorim is ondanks de 4-2 nederlaag niet ontevreden na de laatste groepswedstrijd van Sporting Portugal in de Champions League tegen Ajax. De trainer van de regerend kampioen vond zijn ploeg met de nodige wijzigingen in de Johan Cruijff ArenA wat naïef spelen en constateert dat de Amsterdammers daarvan geprofiteerd hebben.

Sporting verzekerde zich twee weken geleden door een 3-1 overwinning op Borussia Dortmund al van overwintering in de Champions League. Amorim besloot om die reden de nodige wijzigingen door te voeren in zijn basiself en posteerde met Gonçalo Esteves en Tiago Tomás twee tieners aan de aftrap. “We waren dapper, maar ook een beetje naïef”, zo tekent Récord op uit de mond van Amorim. “Bij een 1-1 stand gaven we eigenlijk een doelpunt weg. Daar heeft Ajax de wedstrijd vermoord.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het was een beetje hetzelfde als wij afgelopen weekend deden”, wijst Amorim op de topper die Sporting afgelopen vrijdag tegen Benfica speelde. Zijn ploeg won de stadsderby met 1-3. “Ajax vermoorde ons op het moment dat wij in de wedstrijd groeiden. Ik ben blij met de ontwikkeling die ik in deze wedstrijd gezien heb. We hebben nu de tijd om verder te groeien, dan zullen we voorbereid zijn voor de achtste finale.”

“De fouten horen bij deze competitie, daar zullen we aan moeten wennen. Maar het is beter om nu die fouten te maken dan later”, vult Amorim aan in gesprek met CNN Portugal. “De spelers groeien door die fouten, maar we hadden het hier beter kunnen doen. Spelers hebben hier van de gelegenheid gebruik gemaakt om ervaring op te doen. Ajax is een uitstekend team, we hebben veel geleerd van de twee wedstrijden waarin ze ons gedomineerd hebben.”

Portugese media: Sporting vond opnieuw geen tegengif voor Ajax

Récord vindt dat de 'welpjes' van Sporting het niet onverdienstelijk hebben gedaan in Amsterdam. "Maar opnieuw werd er geen tegengif gevonden voor Ajax", schrijft de Portugese krant. "Met zeven nieuwe namen was Sporting al vroeg in de wedstrijd in het nadeel", zo wijst A Bola op de vroege openingstreffer van Sébastien Haller. De Correio da Manhã concludeert tot slot dat Sporting zich ondanks de nederlaag kranig verweerde.