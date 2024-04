Competitiegenoot wil Liverpool dwarszitten en spreekt met topkandidaat Amorim

Rúben Amorim is in trek. De trainer van Sporting Portugal wordt al langere tijd genoemd als mogelijke opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool en inmiddels is er nog een Premier League-club voor hem in de markt: West Ham United. Volgens The Athletic spraken the Hammers reeds met Amorim.

Momenteel staat David Moyes nog voor de groep bij West Ham. De Schot beschikt over een aflopend contract en het is onzeker of dit verlengd gaat worden.

In februari zei Moyes tegenover Engelse media nog dat hij en zijn werkgever in gesprek zijn over een nieuwe verbintenis. Nu wordt echter geschreven dat West Ham pas over zijn toekomst beslist als het seizoen afgelopen is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Moyes' positie in Londen was voorheen onomstreden, mede doordat hij West Ham vorig seizoen naar de eerste Europese prijs leidde met het winnen van de Conference League. Over de huidige jaargang is de technische leiding van de huidige nummer acht van de Premier League echter minder enthousiast.

Naast Amorim zou ook Julen Lopetegui in beeld zijn bij West Ham. De Spanjaard is clubloos sinds zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers in augustus 2023.

De Portugese oefenmeester geniet de voorkeur bij West Ham, zo weet The Athletic. Eerder leek Amorim nog hard op weg naar Liverpool, maar inmiddels zou die overstap 'onwaarschijnlijk' zijn.

Klopp neemt aan het einde van de huidige jaargang afscheid bij Liverpool, waardoor the Reds op zoek moeten naar een vervanger. Andere namen die voor de aanstaand vacante trainerspositie op Anfield zijn genoemd zijn onder meer Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) en Thomas Frank (Brentford).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties