Gat in de begroting bij Barcelona van 20 miljoen euro dreigt deze week al

Maandag, 6 december 2021 om 17:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:46

Voor Barcelona staat woensdag op bezoek bij Bayern München meer op het spel dan sportieve belangen. De Catalanen hebben begroot op het bereiken van de kwartfinale van de Champions League, maar dreigen bij puntenverlies verder te moeten in de Europa League. Barcelona zal woensdag een gat in de begroting van 20,2 miljoen euro moeten zien te voorkomen.

Voorafgaand aan het seizoen werd ingeschat dat Barça zich minimaal bij de laatste acht deelnemers van de Champions League zou voegen, maar de huidige stand van zaken is bepaald niet rooskleurig voor de club. Benfica kan plek twee in Groep E overnemen van Barcelona door in eigen huis te winnen van Dynamo Kiev. De enige manier voor de Spanjaarden om dat dan te vermijden, is door zelf te winnen op bezoek bij Bayern. Barça zal hopen op steun van Kiev, want als Benfica er niet in slaagt om te winnen, gaan de Catalanen hoe dan ook verder in de Champions League.

Voor het bereiken van de achtste finales ligt een premie van 9,6 miljoen euro klaar, terwijl clubs voor het bereiken van de kwartfinale nog eens 10,6 miljoen euro bijschrijven. Mocht Barça eruit vliegen, wordt dus 20,6 miljoen euro aan begrote inkomsten misgelopen. Dat zou de club eventueel deels kunnen compenseren in de Europa League, maar het prijzengeld ligt in het tweede toernooi van de UEFA een heel stuk lager.

Mocht Barcelona erin slagen om de Europa League te winnen, dan haalt de club na de winterstop in totaal een bedrag van 14,9 miljoen euro op aan prijzengeld. In dat geval wordt het begrotingsverlies dus beperkt tot 5,3 miljoen euro. Om de Europa League in ieder geval redelijk lucratief te maken, moet in ieder geval de finale worden bereikt, want bij uitschakeling in de halve finale is het prijzengeld in totaal slechts 6,3 miljoen euro. Een voordeel van het Europa League-toernooi zou kunnen zijn dat de winnaar zich direct plaatst voor de Champions League van volgend seizoen, hetgeen voor Barça via de eigen competitie geen vanzelfsprekendheid is.

Voor Barcelona is het van groot belang om een gat in de begroting te voorkomen. De club kampt zoals bekend al met grote financiële problemen en kan een extra tegenvaller niet gebruiken, nu gezocht wordt naar zowel winterse als zomerse versterkingen. Marca meldt dat Barça zich in januari sowieso richt op huurspelers, terwijl het zomerse transferbudget een nieuwe deuk zou oplopen bij vroegtijdige uitschakeling in de Champions League.