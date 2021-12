AS: Real Madrid haalt over 672 uur gegarandeerd eerste aanwinst binnen

Vrijdag, 3 december 2021 om 17:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:56

Real Madrid is er honderd procent zeker van dat Kylian Mbappé naar de Spaanse hoofdstad komt, zo meldt AS. De 22-jarige aanvaller heeft alle lucratieve aanbiedingen van Paris Saint-Germain om zijn contract te verlengen afgeslagen en is klaar voor een transfervrije overstap naar Madrid. Real moet daarvoor nog iets meer dan 672 uur (28 dagen) wachten: op 1 januari 2022 mogen de onderhandelingen officieel geopend worden.

Binnen de gelederen van Real ontstond na het afketsen van de komst van Mbappé op de slotdag van de zomerse transferperiode aanvankelijk wat onrust. De Koninklijke wist dat de Qatarese eigenaren van PSG alles uit de kast zouden trekken om Mbappé alsnog een nieuw contract te laten ondertekenen. Real weet inmiddels dat de komst van de Fransman gegarandeerd is, nu hij alle voorstellen naast zich neer heeft gelegd. "De ondertekening van Mbappé loopt geen enkel gevaar meer", zo klinkt volgens AS vanuit de club.

Mbappé heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real Madrid zijn droomclub is. Hij stuurde afgelopen zomer aan op een transfer, zodat PSG zijn investering in hem kon terugverdienen. De Qatari wilden daar echter niets van weten en hielden Mbappé zelfs na aanbiedingen boven de 200 miljoen euro in Parijs. De 53-voudig international legde zich daarbij neer, maar nam zich tegelijkertijd voor om absoluut niet meer aan de onderhandelingstafel bij PSG te gaan zitten.

Het heeft Mbappé pijn gedaan dat hij onlangs 'slechts' negende eindigde bij de Ballon d'Or-verkiezing, zo weet AS. De spits eindigde vier jaar geleden als achttienjarig toptalent al op de vierde plek en ziet zijn laatste ranking dus als achteruitgang. Mbappé schrijft dat voor een groot deel toe aan het feit dat hij voor PSG speelt, een club die sportief niet volledig aan de verwachtingen voldoet. Hij weet dat de kansen op een Ballon d'Or veel groter zijn bij Real Madrid, zoals zijn idool Cristiano Ronaldo dat het afgelopen decennium liet zien.

Ook speelt mee dat Mbappé uit de schaduw van Lionel Messi en Neymar wil stappen. "Hier zal hij de posterboy zijn van een ambitieus project", stelt een bron vanuit Real. Carlo Ancelotti droomt van een voorhoede bestaande uit Mbappé, Karim Benzema en Vinícius Júnior. Mbappé speelde veruit de meeste wedstrijden in zijn loopbaan als centrumspits, maar wordt door Ancelotti in eerste instantie gezien als rechteraanvaller. Dat heeft mede te maken met de doorbraak van Vinícius, die sinds dit seizoen geweldig presteert op de linkerflank. De rol van Benzema als centrumspits is bovendien onbetwist.