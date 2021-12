‘Hardnekkig’ gerucht over overstap van Kees van Wonderen binnen Eredivisie

Er gaat een ‘hardnekkig’ gerucht over een overstap van Kees van Wonderen naar FC Groningen. De huidige nummer dertien van de Eredivisie zou zelfs de onderhandelingen al hebben geopend met de trainer van Go Ahead Eagles, die dan vanaf volgend seizoen de opvolger van Danny Buijs zou moeten worden. Mark-Jan Fledderus ontkent tegenover het Dagblad van het Noorden echter dat er reeds contact is met Van Wonderen.

Buijs is bij FC Groningen in het bezit van een aflopende verbintenis. De 39-jarige oefenmeester werd in de zomer van 2018 aangesteld in de Euroborg en leidde FC Groningen achtereenvolgens naar een achtste, negende en zevende plek in de Eredivisie. De start van dit seizoen verloopt ietwat teleurstellend met de huidige dertiende plaats. “Ik zal FC Groningen zeker niet zomaar verlaten”, laat Buijs aan het Dagblad van het Noorden weten.

Het is vooralsnog de vraag of FC Groningen het aflopende contract van Buijs gaat verlengen. De oefenmeester hoopt in ieder geval op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. “Dat fatsoen verdien ik wel”, aldus Buijs. Het Dagblad van het Noorden maakt echter melding van een verhaal dat afgelopen week ‘hardnekkig’ de ronde deed: achter de schermen zou FC Groningen reeds de onderhandelingen met Van Wonderen geopend hebben over de opvolging van Buijs.

Dat verhaal wordt ontkend door Fledderus. “Dat zou niet netjes zijn”, zo reageert de technisch directeur van FC Groningen op die geruchten. Van Wonderen staat sinds sinds de zomer van 2020 aan het roer bij Go Ahead Eagles, nadat hij eerder werkzaam was bij FC Twente en de KNVB. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met de club uit Deventer naar de Eredivisie, waar nu een knappe negende plek wordt bezet. Van Wonderen is voorlopig in het bezit van een aflopend contract bij Go Ahead Eagles.