Peter Bosz moet flink puzzelen door ziekte sleutelspeler; Veerman fit genoeg

De opstelling van PSV voor de Eredivisie-wedstrijd tegen sc Heerenveen is bekend. Trainer Peter Bosz voert een aantal wijzigingen door ten opzichte van de zege op Feyenoord (1-2). Jerdy Schouten is er wegens ziekte niet bij. André Ramalho neemt zijn plek in de verdediging in. Door afwezigheid van Jordan Teze is Patrick van Aanholt de linksachter van dienst en ook Joey Veerman is fit genoeg om te starten. Yorbe Vertessen verhuist naar de bank, waardoor Malik Tillman voorin begint. Het duel in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij de Eindhovenaren. De verdediging bestaat uit Sergiño Dest, Ramalho, Olivier Boscagli en Van Aanholt. Teze moest zich tegen Feyenoord al vroeg laten vervangen met een hoofdblessure en mag vanwege het hoofdprotocol van de Eindhovenaren niet deelnemen aan het thuisduel van de koploper.

Op het middenveld is Veerman fit bevonden. Tegen Feyenoord haakte hij nog geblesseerd af, maar hij is dus op tijd hersteld. Veerman wordt geflankeerd door Ismael Saibari en Guus Til. Voorin staan Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Tillman. Laatstgenoemde krijgt op de linksbuitenpositie de voorkeur boven Vertessen. Noa Lang en Hirving Lozano zijn nog niet van de partij, waar Shurandy Sambo weer terugkeert in de selectie.

Na een absolute droomweek, waarin naast Feyenoord ook Sevilla werd verslagen (2-3), is het zaak voor PSV om het goede gevoel mee te nemen naar de winterstop. Allereerst dus het duel met Heerenveen. PSV is nog foutloos in de Eredivisie, maar Bosz waakt voor onderschatting. “Iedere wedstrijd die wij spelen is een potentiële bananenschil”, werd de trainer geciteerd op de clubwebsite.

“Ik bestempel elk duel als de belangrijkste wedstrijd, dat doen we al het hele seizoen. Afgelopen week speelden we tegen ploegen die we wat hoger aanslaan, dan sta je ook wat meer in de belangstelling. Als je die wedstrijden wint, krijgen de spelers daar complimenten voor. Dan is het zaak met beide benen op de grond te blijven.”

Heerenveen verkeert de laatste weken in uitstekende vorm. De Friezen wonnen hun laatste drie Eredivisie-wedstrijden en maakten in elk van die duels drie doelpunten. “Er is een heel duidelijk verschil, daar hoef je niet moeilijk over te doen”, vergeleek trainer Kees van Wonderen Heerenveen met PSV. “Wij moeten een goede dag hebben en zij een mindere, wil je in de buurt komen. Maar ik laat me graag verrassen."

Van Wonderen kan nog niet beschikken over Pawel Bochniewicz. De Pools international kwam een kleine maand geleden voor het laatst in actie voor Heerenveen. “Hij is weer op het veld, maar traint nog niet met de groep. Ik hoop dat hij de komende week wel die stap maakt, wellicht kan hij dan nog onderdeel zijn van de selectie tegen Volendam en Vitesse in de beker”, aldus Van Wonderen.

Opstelling PSV: Benítez; Dest, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Veerman, Saibari, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Opstelling sc Heerenveen: Noppert; Braude, Van Beek, Van Ottelen, Köhlert; Brouwers, Haye, Olsson; Nunnely, Van Amersfoort, Sahraoui.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 14 14 0 0 44 42 2 Feyenoord 14 10 2 2 28 32 3 AZ 14 9 3 2 22 30 4 FC Twente 14 9 3 2 13 30 5 Go Ahead Eagles 14 6 4 4 5 22 6 Ajax 14 6 3 5 4 21 7 Sparta Rotterdam 14 6 3 5 1 21 8 sc Heerenveen 14 6 1 7 -3 19 9 PEC Zwolle 14 5 2 7 -3 17 10 Excelsior 14 3 7 4 -3 16 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 NEC 14 3 6 5 -2 15 13 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 14 FC Utrecht 14 3 4 7 -11 13 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 14 3 4 7 -18 13 17 FC Volendam 14 2 2 10 -21 8 18 Vitesse 14 2 2 10 -22 8

