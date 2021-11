Verweij: ‘Bij bod van 40 miljoen moet Ajax er onmiddellijk een strik om doen’

Vrijdag, 26 november 2021 om 23:56 • Jeroen van Poppel

Ondanks diens ongekende doelpuntenproductie moet Ajax bij het juiste bedrag meewerken aan het vertrek van Sébastien Haller, zo vindt Mike Verweij van De Telegraaf. De journalist stelt dat de Amsterdammers bij een bod van minstens veertig miljoen euro 'onmiddellijk een strik om' de 27-jarige spits moeten doen.

Ajax telde in januari van dit jaar 22,5 miljoen euro neer voor Haller. De aanvaller is met negen goals medetopscorer in de Champions League en heeft er in de Eredivisie dit seizoen eveneens negen gemaakt. Toch is Verweij niet volledig overtuigd van de Ivoriaans international. "Ik denk dat als Ajax Haller kan verkopen voor veel meer dan hij heeft gekost, de duurste aankoop ooit, dat ze hem onmiddellijk moeten verkopen", aldus de Ajax-watcher in de podcast Kick-off. "Ik bedoel: stel je voor dat er een gekke Premier League-club veertig of vijftig miljoen euro biedt, onmiddellijk een strik erom en weg! Dat vind ik wel."

Valentijn Driessen is ook niet kapot van Haller, maar denkt er anders over dan zijn collega. "Ik zou hem voor veertig miljoen euro niet laten gaan", aldus Driessen. "Je pakt weliswaar 15 miljoen euro (in feite 17,5 miljoen euro, red.) winst, maar je moet ook wat anders terughalen. Kijk, als je nu een heel rijtje spitsen zou hebben die je kunt ophalen en dan hetzelfde doen, maar die lopen natuurlijk niet rond. Daar moet je een beetje voor uitkijken. Je moet een spits niet te snel van de hand doen."

Verweij denkt dat er überhaupt weinig clubs geïnteresseerd zijn in Haller. "Ik denk dat de Premier League wel heel erg moeilijk wordt. Hij heeft het natuurlijk bij Eintracht Frankfurt geweldig gedaan, maar van West Ham United kun je je afvragen of dat een goede club voor hem was. Als hij ver van de goal af speelt, dan is dat natuurlijk moeilijker dan wanneer hij in een heel dominante ploeg als Ajax speelt. Dus ik denk dat de Premier League niet heel erg op Haller zit te wachten. Aan de andere kant: als je zulke statistieken kunt overleggen in de Champions League..." Driessen is niet overtuigd door die statistieken. "Hij is helemaal niet snel, dus dan moet je echt in de top van de Premier League terechtkomen. Zijn aannames zijn niet je van het. Dat was tegen Besiktas ook, toen had hij een dramatische aanname, weg kans."

De speler die de meeste waarde vertegenwoordigt bij Ajax staat waarschijnlijk rechts naast Haller in de gebruikelijke basisopstelling. "Antony zou ik nog even houden", zegt Verweij over hem. Ajax sloeg eerder een enorm bod uit China af op David Neres en slaagde er daarna niet meer in om de Braziliaan te verkopen. Toch denkt Verweij dat een dergelijk scenario met Antony minder voor de hand ligt. "Ik schat Antony wel hoger in dan Neres. Dat is nu makkelijk roepen, want Neres is niet meer zo goed. Maar ik denk dat Antony op zijn top nu beter is dan Neres op zijn top was."