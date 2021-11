Kimmich bespaart bedrag met zes cijfers dankzij coronabesmetting

Donderdag, 25 november 2021 om 20:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:18

De coronabesmetting die afgelopen woensdag is vastgesteld bij Joshua Kimmich levert de 26-jarige middenvelder van Bayern München merkwaardig genoeg geld op. Kimmich bespaart een 'boete' van meer dan 100.000 euro dankzij zijn positieve PCR-test, zo becijfert BILD. Dat bedrag zou Kimmich anders kwijt zijn door zijn verplichte quarantaine.

Dat zit zo: Bayern maakte vorige week donderdag bekend aan zijn spelers geen salaris meer te betalen aan zijn ongevaccineerde spelers in het geval zij in quarantaine moeten. Voor Kimmich volgde die mededeling een dag later (op vrijdag): de middenvelder was in contact geweest met een besmet persoon en werd zo verplicht tot zeven dagen thuisisolatie.

Van Kimmich is bekend dat hij jaarlijks rond de twintig miljoen euro bijschrijft, wat neerkomt op een slordige 55.000 euro per dag. Dat bedrag werd van vrijdag tot en met dinsdag van zijn salaris ingehouden, maar op woensdag testte Kimmich zelf óók positief op corona. Vanaf dat moment mocht Bayern wettelijk geen salaris meer inhouden, omdat de Duitser vanaf dat punt beschouwd wordt als ziek persoon. Daarmee behoudt Kimmich zijn salaris voor woensdag en donderdag, de dagen die hij normaal gesproken nog in quarantaine zou zitten: een besparing van rond de 110.000 euro.

Woensdag testte ook Eric Maxim Choupo-Moting positief op corona. De eveneens niet-gevaccineerde ploeggenoot van Kimmich heeft dus vanaf dat moment óók weer recht op salaris. Inmiddels hebben Serge Gnabry en Jamal Musiala zich alsnog laten vaccineren, terwijl Michaël Cuisance volgens BILD nog altijd overweegt om dat ook te doen.