‘Investering van 90 miljoen in Feyenoord: spelersbudget krijgt enorme boost’

Maandag, 22 november 2021 om 22:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:49

Feyenoord is zeer dicht bij een overeenkomst met 'vijf vermogende Rotterdammers', zo meldt Chris Woerts in Veronica Inside. De investeerders zijn van plan om uit clubliefde een bedrag van negentig miljoen euro in de club te stoppen. Een deel daarvan, dertig tot veertig miljoen euro, moet naar het spelersbudget gaan. "Zolang ze niet getekend hebben is het niet helemaal zeker, maar dit is wel heel serieus", verzekert Woerts.

"De gesprekken lopen al heel lang", weet de sportmarketeer, die gelooft dat de contracten binnenkort getekend worden. "Vijf vermogende Rotterdammers gaan negentig miljoen euro in de club stoppen. Waarom? Clubliefde, ze doen het voor de club. Het is in twee delen opgesplitst: ze moeten Goldman Sachs uitkopen, dan ben je al 24 miljoen euro kwijt. Dat kan nog wel een probleem zijn, want niemand weet eigenlijk hoe het contract met Goldman Sachs eruitziet." Deze maand kwam De Kuip in handen van de investeringsbank, omdat Stadion Feijenoord niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. De Stadion N.V. is een onafhankelijk van de club Feyenoord opererend bedrijf.

"Dan is er de mogelijkheid voor de Vrienden van Feyenoord om uit te stappen voor degenen die dat willen, die krijgen dan hun inleg terug", vervolgt Woerts. "Het moet allemaal nog getekend worden, maar het betekent wel dat het stadion terug naar de club gaat. Dan heb je alles in één beheer, dat is natuurlijk het allerbeste voor de club. Stadion Feijenoord heeft een grotere raad van commissarissen dan Heineken, en die praten allemaal maar mee. Dat kost alleen maar geld. Je hebt én de club én het stadion, dat is nooit één entiteit geweest."

Ook wordt een deel dus in nieuwe spelers gestopt. "Een van de doelstelling is om het resterende bedrag in het elftal te investeren. Je weet niet hoeveel erover blijft, maar ongeveer dertig of veertig miljoen euro", aldus Woerts. "Ze hebben twee voorwaarden gesteld: geen Feyenoord City, en ze willen af van de STICO." De Stichting Continuïteit Feyenoord is een van de hoogste organen binnen de club. De stichting beheert onder meer het zogeheten ‘gouden aandeel’, heeft daarmee bijzondere zeggenschap en bewaakt het cultureel erfgoed van de club. In het orgaan zitten onder meer Yvo Opstelten (oud-burgemeester van Rotterdam) en investeerder Pim Blokland. "Die hebben nu nog beslissings- en benoemingsbevoegdheid, en daar willen ze vanaf", aldus Woerts. "Ze willen snel kunnen beslissen."

Feyenoord heeft Dennis te Kloese aangesteld als opvolger van de vertrokken algemeen directeur Mark Koevermans. "Dennis komt donderdag weer naar Nederland, en dan wordt alles formeel afgewikkeld", aldus Woerts. "Hij is vorige week officieel benoemd en hij gaat 15 januari beginnen. Hij komt naar Nederland toe, gaat huizen bekijken en een school voor zijn kinderen uitzoeken. Hij wil zijn kinderen naar de internationale school in Den Haag brengen, dus hij gaat daar ook wonen."