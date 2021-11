Inbrekers dringen binnen in huis Ansu Fati terwijl zijn familie aanwezig is

Maandag, 22 november 2021 om 20:55 • Laatste update: 20:57

Ansu Fati is zaterdagavond slachtoffer geworden van een inbraak in zijn huis in Sant Cugat del Vallès, zo meldt La Vanguardia. Terwijl familie van de Spaans international op de begane grond van de woning keek naar het duel tussen Barcelona en Espanyol (1-0), sloegen de indringers op de bovenverdieping toe. Fati zat tijdens die wedstrijd zelf op de tribune. Toen de politie eenmaal arriveerde, waren de inbrekers al verdwenen. Er zijn sieraden, geld en horloges weggenomen.

Rond tien uur ’s avonds hoorde de familie van de buitenspeler van Barcelona verdachte geluiden van de bovenverdieping komen en werd direct de politie gebeld. Toen de lokale autoriteiten van Sant Cugat eenmaal bij de woning aankwamen, waren de dieven al gevlogen. De indringers hadden een van de ingangen op de bovenverdieping geforceerd en de alarmen en beveiligingscamera’s uitgeschakeld.

Fati, die momenteel herstellende is van een hamstringblessure, was zelf in het Camp Nou om zijn club aan te moedigen. Maandag deed de jongeling aangifte van de misdaad bij het politiebureau, aldus bronnen binnen Barcelona. De Catalaanse politie sluit niet uit dat Fati getroffen is door georganiseerde misdaad, gespecialiseerd in het beroven van voetballers. Daarom is de zaak in handen gekomen van de Criminal Investigation Division (DIC) van de Catalaanse politie.

Het is al ruim tweeëneenhalf jaar geleden dat een speler van Barcelona voor het laatst slachtoffer werd van inbraak. Arthur Melo, momenteel speler van Juventus, moest het in mei 2019 bekopen: de broer van de Braziliaan werd destijds met wapens bedreigd terwijl dieven zijn huis ontdeden van juwelen en horloges. Kevin-Prince Boateng was drie maanden daarvoor al voor 300.000 euro aan sieraden beroofd. Binnen de Nederlandse grenzen werd Eran Zahavi recentelijk nog getroffen door een brute overval. De inbrekers hielden afgelopen september onder andere het kind van de PSV-aanvaller onder schot terwijl ze zijn huis plunderden.