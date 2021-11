Van Hooijdonk ziet Ten Hag ‘een beetje onzin’ verkopen in interview over Antony

Zondag, 21 november 2021 om 23:26 • Dominic Mostert

De analisten van Studio Voetbal hebben zondag genoten van het optreden van Antony tegen RKC Waalwijk. De aanvaller van Ajax was niet direct betrokken bij doelpunten tijdens de 0-5 overwinning, maar maakte wel indruk met zijn frivole acties aan de rechterflank. Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart spreken zondagavond lovend over de snelheid en technische kwaliteiten van Antony.

"Ajax was weer als vanouds, het swingde aan alle kanten", opent Afellay in de uitzending. "RKC heeft ook geprobeerd met veel mensen te verdedigen, maar in deze vorm speelt Ajax iedereen aan gort. Antony was weer eens de man van de wedstrijd. De vastigheden aan de zijkanten - Blind met Tadic en Antony met Mazraoui - daar zit zoveel voetbal in. Daar geniet je van." Het wippertje waarmee Antony verdediger Luuk Wouters in de luren legde, wordt in het bijzonder uitgelicht.

De mannen van Studio Voetbal genoten dit weekend van Antony…



??? “Hij maakt de gekkigheid van het voetbal functioneel.”



??? “De verdediger die vandaag bij hem stond, heeft vannacht niet geslapen.” pic.twitter.com/jLpBRY0eOv — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 21, 2021

"Normaal gesproken kom je hiervoor naar het stadion, maar gelukkig wordt er nog voetbal op tv uitgezonden, zodat je hiervan kunt genieten. Dit soort spelers is een lust voor het oog", zegt Afellay bij het zien van de beelden. "De gekkigheid van het voetbal maakt hij functioneel", haakt Van Hooijdonk in. "Het is niet alleen maar een showmannetje." Rafael van der Vaart merkt op dat Antony 'verschrikkelijk snel' is op de eerste meters. "Als back word je daar gek van. Want die lob, dat kan helemaal niet eigenlijk."

Na afloop van de zege stelde trainer Erik ten Hag dat Antony vooruitgang heeft gevoekt. "Hij moet niet alleen aan staan in hele grote wedstrijden, maar ook in dit soort wedstrijden. Dat is weleens anders geweest, maar dat geldt voor meerdere spelers. Ze moeten gewoon iedere wedstrijd leveren. Het kan niet zo zijn dat hij het alleen laat zien in de Champions League en tegen PSV. Hij moet het in andere wedstrijden ook laten zien. Hij wordt ook niet voor de helft betaald." Van Hooijdonk kan zich niet vinden in die uitspraken. "Dat vind ik een beetje onzin. Ten Hag is toch zelf ook voetballer geweest? Dan weet je toch dat het niet altijd top kan zijn?"